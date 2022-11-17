Прокуратура изучит оправдательный приговор охраннику Ельцин Центра, испортившему картину за 75 млн

18 ноября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Прокуратура изучит оправдательный приговор Александру Васильеву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловская прокуратура изучит оправдательный приговор 63-летнему Александру Васильеву, который испортил картину Анны Лепорской (ученица Каземира Малевича — прим.ред.). Васильев ручкой пририсовал глазки. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Прокуратура изучит оправдательный приговор, вынесенный в отношении мужчины, пририсовавшему глаза на лица фигур на картине Анны Лепорской „Три фигуры“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Александр Васильев работал охранником в Ельцин Центре. Мужчина испортил картину Анны Лепорской в начале января 2022 года. Он признался, что нарисовал ручкой глаза на картине по просьбе незнакомых ему дети. Картина стоила 75 миллионов рублей. Бывшему охраннику назначили 180 часов обязательных работ, но уже 18 ноября приговор отменили.

Свердловская прокуратура изучит оправдательный приговор 63-летнему Александру Васильеву, который испортил картину Анны Лепорской (ученица Каземира Малевича — прим.ред.). Васильев ручкой пририсовал глазки. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Прокуратура изучит оправдательный приговор, вынесенный в отношении мужчины, пририсовавшему глаза на лица фигур на картине Анны Лепорской „Три фигуры“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Александр Васильев работал охранником в Ельцин Центре. Мужчина испортил картину Анны Лепорской в начале января 2022 года. Он признался, что нарисовал ручкой глаза на картине по просьбе незнакомых ему дети. Картина стоила 75 миллионов рублей. Бывшему охраннику назначили 180 часов обязательных работ, но уже 18 ноября приговор отменили.