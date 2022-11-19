В сборе приняли участие местные жители и волонтеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Очередной, 23-й по счету, сбор помощи для солдат в зоне специальной военной операции, был собран неравнодушными жителями города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Каменск-Уральского.

«Собрать посылки с продуктами, медикаментами, средствами гигиены, теплыми вещами и детскими письмами помогли местные жители и отделение Российского Красного креста в гуманитарном центре „Забота“. Особый вклад в сбор внесли школы №3, №34, №40, детский сад №72, подразделение Пенсионного фонда, а также православные приходы Каменска-Уральского и ИК-47», — проинформировали в пресс-службе.

Собранный груз лично отвезет и передаст в руки военнослужащим священник, настоятель храма Вознесения Христова, в селе Черемхово Стефан Никитин. Он занимается координацией гуманитарной помощи Донбассу с 2014 года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.

Ранее URA.RU сообщало о волонтерах из Краснотурьинска (Свердловская область), которые собрали гуманитарный груз для военных. Отправлено в зону СВО было более тонны различных вещей и продуктов.