22 ноября 2022

Пермская турфирма неделю будет распродавать туры со скидами до 50%

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Скидки приурочены к акции «Черная пятница» Фото:

Официальное турагентство Pegas Touristik в Перми объявило «черную пятницу» и будет неделю продавать туры со скидкой. Информация появилась в соцсетях агентства.

«С 23 по 30 ноября — „Черная пятница“. Самая большая скидка — до 50% — на туры по России», — указано в рекламе.

До 40% скидки можно получить на туры в Венесуэлу, Кубу и Турцию. До 35% скидка — на Египет. Путевку на самые популярные на данный момент направления — во Вьетнам, ОАЭ и Таиланд — можно будет приобрести со скидкой до 25%, указано в рекламном предложении.

Ранее URA.RU сообщало, что другая пермская турфирма предложила выгодно слетать на три дня в Санкт-Петербург. Путевка на три ночи обойдется в 14-15 тысяч рублей.

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Официальное турагентство Pegas Touristik в Перми объявило «черную пятницу» и будет неделю продавать туры со скидкой. Информация появилась в соцсетях агентства. «С 23 по 30 ноября — „Черная пятница“. Самая большая скидка — до 50% — на туры по России», — указано в рекламе. До 40% скидки можно получить на туры в Венесуэлу, Кубу и Турцию. До 35% скидка — на Египет. Путевку на самые популярные на данный момент направления — во Вьетнам, ОАЭ и Таиланд — можно будет приобрести со скидкой до 25%, указано в рекламном предложении. Ранее URA.RU сообщало, что другая пермская турфирма предложила выгодно слетать на три дня в Санкт-Петербург. Путевка на три ночи обойдется в 14-15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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