Пермских депутатов возмутил запрет на наличие иностранных счетов

23 ноября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Члены бюджетного комитета поспорили об ограничениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несколько депутатов пермского заксобрания возмутились поправками в региональное законодательство, которые приравнивают должность депутата к государственной. На заседании комитета по бюджету краевого парламента 23 ноября депутат Алексей Инюткин заявил, что запрет на наличие счетов в иностранных банках, который распространяется на госдолжности, означает ограничения на передвижения депутатов. Его поддержали другие депутаты. «Ввиду определенных причин наша платежная система „Мир“ не котируется даже в дружественных странах. Она просто не работает. Не имея возможности открывать счет с картой, мы ограничиваем права определенных категории людей, которые получают наивысшее благо стать госслужащим, и ограничиваем возможность к передвижениям. В нынешних реалиях получается так», — заявил Инюткин, который является заместителем гендиректора ООО «Лукойл-Пермь». Он отметил, что наличные во многих странах не принимаются. Инюткин заключил, что из-за таких ограничений «статус представительства в региональной палате будет снижаться». С ним согласился Вагаршак Сарксян. Он отметил, что карта VISA от «Сбербанка» не будет работать за пределами РФ. И по ней «даже билеты купить невозможно». «Мы избирались депутатами, понимая, какие у нас есть ограничения. А сейчас вынуждены примерять [новые ограничения] на свой нынешний статус, на какие-то активы, если мы ими владеем, на какие-то житейские ситуации», — заявил депутат Георгий Ткаченко, президент ПАО «Морион» (входит в холдинг «ЭР-Телеком» Андрея Кузяева). Он спросил, можно ли как-то отсрочить вступление в силу новых требований. Например, со следующего созыва. Юристы ответили Ткаченко, что у депутатов есть три месяца. В итоге члены комитета поддержали законопроект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько депутатов пермского заксобрания возмутились поправками в региональное законодательство, которые приравнивают должность депутата к государственной. На заседании комитета по бюджету краевого парламента 23 ноября депутат Алексей Инюткин заявил, что запрет на наличие счетов в иностранных банках, который распространяется на госдолжности, означает ограничения на передвижения депутатов. Его поддержали другие депутаты. «Ввиду определенных причин наша платежная система „Мир“ не котируется даже в дружественных странах. Она просто не работает. Не имея возможности открывать счет с картой, мы ограничиваем права определенных категории людей, которые получают наивысшее благо стать госслужащим, и ограничиваем возможность к передвижениям. В нынешних реалиях получается так», — заявил Инюткин, который является заместителем гендиректора ООО «Лукойл-Пермь». Он отметил, что наличные во многих странах не принимаются. Инюткин заключил, что из-за таких ограничений «статус представительства в региональной палате будет снижаться». С ним согласился Вагаршак Сарксян. Он отметил, что карта VISA от «Сбербанка» не будет работать за пределами РФ. И по ней «даже билеты купить невозможно». «Мы избирались депутатами, понимая, какие у нас есть ограничения. А сейчас вынуждены примерять [новые ограничения] на свой нынешний статус, на какие-то активы, если мы ими владеем, на какие-то житейские ситуации», — заявил депутат Георгий Ткаченко, президент ПАО «Морион» (входит в холдинг «ЭР-Телеком» Андрея Кузяева). Он спросил, можно ли как-то отсрочить вступление в силу новых требований. Например, со следующего созыва. Юристы ответили Ткаченко, что у депутатов есть три месяца. В итоге члены комитета поддержали законопроект.