22 ноября 2022

В Челябинске начали сбор новогодних игрушек для детей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, новогодние украшения, рождество, шишка, елочная игрушка, новый год, новогодние игрушки
Все собранные подарки будут раздаваться адресно и на новогодних праздниках Фото:

В Челябинске в молодежном центре «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) начали сбор новогодних игрушек и подарков для детей мобилизованных. Об этом URA.RU сообщил 23 ноября руководитель регионального штаба МГЕР Максим Голощапов.

«С 28 ноября в нашем центре будет организован прием новогодних игрушек и подарков для детей мобилизованных. К акции могут присоединиться все желающие и передать свой дар в наш офис по улице Пушкина, дом 12», — рассказал URA.RU Голощапов.

В МГЕР отметили, что у молодогвардейцев поддержка мобилизованных и их семей стало приоритетным направлением в работе. Все собранные подарки будут раздаваться адресно и на новогодних праздниках, в которые будут участвовать семьи мобилизованных.

Ранее новый офис МГЕР посетили вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров. На новоселье политический вице-губернатор Векшин вручил молодогвардейцам портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Алексея Текслера.

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В Челябинске в молодежном центре «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) начали сбор новогодних игрушек и подарков для детей мобилизованных. Об этом URA.RU сообщил 23 ноября руководитель регионального штаба МГЕР Максим Голощапов. «С 28 ноября в нашем центре будет организован прием новогодних игрушек и подарков для детей мобилизованных. К акции могут присоединиться все желающие и передать свой дар в наш офис по улице Пушкина, дом 12», — рассказал URA.RU Голощапов. В МГЕР отметили, что у молодогвардейцев поддержка мобилизованных и их семей стало приоритетным направлением в работе. Все собранные подарки будут раздаваться адресно и на новогодних праздниках, в которые будут участвовать семьи мобилизованных. Ранее новый офис МГЕР посетили вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров. На новоселье политический вице-губернатор Векшин вручил молодогвардейцам портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Алексея Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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