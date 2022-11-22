В Челябинске начали сбор новогодних игрушек для детей мобилизованных

Все собранные подарки будут раздаваться адресно и на новогодних праздниках Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в молодежном центре «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) начали сбор новогодних игрушек и подарков для детей мобилизованных. Об этом URA.RU сообщил 23 ноября руководитель регионального штаба МГЕР Максим Голощапов.

«С 28 ноября в нашем центре будет организован прием новогодних игрушек и подарков для детей мобилизованных. К акции могут присоединиться все желающие и передать свой дар в наш офис по улице Пушкина, дом 12», — рассказал URA.RU Голощапов.

В МГЕР отметили, что у молодогвардейцев поддержка мобилизованных и их семей стало приоритетным направлением в работе. Все собранные подарки будут раздаваться адресно и на новогодних праздниках, в которые будут участвовать семьи мобилизованных.

Ранее новый офис МГЕР посетили вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров. На новоселье политический вице-губернатор Векшин вручил молодогвардейцам портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Алексея Текслера.