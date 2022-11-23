Жительница Херсона ждет наступления войск РФ, чтобы вывезти родителей в ХМАО

24 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Девушка не звонит родителям ради их безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Жительница Херсона, сбежавшая от обстрелов в ХМАО, ждет наступления вооруженных сил РФ, чтобы забрать из Херсонской области родителей. Подробностями беженка поделилась с URA.RU на условиях анонимности, так как боится расправы над родителями со стороны украинских националистов. «Мы уехали из Херсона еще летом. Мы рядом с городом живем, и там были постоянные обстрелы. Тот, кто это не пережил, наверное, не поймет. Когда мы поехали, то звали с собой родителей, но они не согласились. А когда была эвакуация, не смогли выехать вместе со всеми и сейчас находятся на территории, которую контролирует ВСУ. Знакомые сказали, что когда видели их последний раз, то с родителями было все хорошо. Но как сейчас, не знаю. Говорят, там нет электричества и газа. Как они будут зимовать, не представляю. Ждем с мужем, когда Россия вернет свою территорию, чтобы забрать их оттуда», — сообщила женщина. Как говорит женщина, изначально родители не поехали, потому что боялись оставлять хозяйство. А когда решились, уже было поздно. Связаться с ними и узнать, как они живут, у женщины нет возможности. И единственное, что остается — ждать. «Мы сейчас живем по принципу день прошел — и слава Богу. Мы остались ни с чем. Да еще за родителей переживаем. Ждем с нетерпением, когда все нормализуется и выстроятся границы, чтобы поехать за родителями», — добавила женщина. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО рассказала о мерах поддержки беженцам Херсона и Запорожья. Наталья Комарова сообщила, что в округе не делят по областям беженцев, прибывших из районов проведения СВО в рамках оказания социальной поддержки. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Херсона, сбежавшая от обстрелов в ХМАО, ждет наступления вооруженных сил РФ, чтобы забрать из Херсонской области родителей. Подробностями беженка поделилась с URA.RU на условиях анонимности, так как боится расправы над родителями со стороны украинских националистов. «Мы уехали из Херсона еще летом. Мы рядом с городом живем, и там были постоянные обстрелы. Тот, кто это не пережил, наверное, не поймет. Когда мы поехали, то звали с собой родителей, но они не согласились. А когда была эвакуация, не смогли выехать вместе со всеми и сейчас находятся на территории, которую контролирует ВСУ. Знакомые сказали, что когда видели их последний раз, то с родителями было все хорошо. Но как сейчас, не знаю. Говорят, там нет электричества и газа. Как они будут зимовать, не представляю. Ждем с мужем, когда Россия вернет свою территорию, чтобы забрать их оттуда», — сообщила женщина. Как говорит женщина, изначально родители не поехали, потому что боялись оставлять хозяйство. А когда решились, уже было поздно. Связаться с ними и узнать, как они живут, у женщины нет возможности. И единственное, что остается — ждать. «Мы сейчас живем по принципу день прошел — и слава Богу. Мы остались ни с чем. Да еще за родителей переживаем. Ждем с нетерпением, когда все нормализуется и выстроятся границы, чтобы поехать за родителями», — добавила женщина. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО рассказала о мерах поддержки беженцам Херсона и Запорожья. Наталья Комарова сообщила, что в округе не делят по областям беженцев, прибывших из районов проведения СВО в рамках оказания социальной поддержки. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.