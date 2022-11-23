Участника челябинского фестиваля будут судить за поджог ребенка

Прокуратура Пласта утвердила обвинительный акт по уголовному делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участника Бажовского фестиваля из Миасса (Челябинская область) будут судить за поджог и причинение тяжкого вреда здоровью 11-летнего ребенка. Об этом URA.RU сообщили 24 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Летом на Бажовском фестивале мужчина разжигал уголь и допустил попадание горючей жидкости на синтетические брюки 11-летнего ребенка, стоящего рядом с мангалом. От возгорания одежды мальчик получил ожоги ног и руки 2-3 степени, площадью 15% поверхности тела. Развитие ожоговой болезни повлекли тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Прокуратура Пласта утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

Трагедия с поджогом ребенка произошла днем 18 июня на территории Бажовского фестиваля в селе Демарино. Мальчик был госпитализирован в реанимацию областного ожогового центра и находился в тяжелом состоянии.