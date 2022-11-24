В Екатеринбурге суд отправил в колонию водителя за пьяную езду и смерть пассажира

25 ноября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор Александру Воробьеву — виновнику смертельного ДТП на Бисертской Фото: Илья Московец © URA.RU Суд приговорил к пяти годам в колонии-поселении жителя Екатеринбурга Александра Воробьева, который летом сел нетрезвым и без водительских прав за руль автомобиля BMW и врезался в дом, а потом в дерево. В результате один из его пассажиров погиб, а второй получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье „Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровья человека и смерть человека“. Суд назначил Воробьеву наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев», — рассказали в прокуратуре. Также мужчина должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своей пассажирке, которая осталась жива после аварии, но получила тяжелые травмы. Авария с участием Александра Воробьева произошла в июле на улице Бисертская. Мужчина сел за руль BMW в состоянии алкогольного опьянения, также у него не было водительских прав. При повороте он не снизил скорость, в итоге машину выбросило сначала на бордюр, а после автомобиль врезался в стену и в дерево. В аварии погиб один из пассажиров BMW Фото: очевидец

Суд приговорил к пяти годам в колонии-поселении жителя Екатеринбурга Александра Воробьева, который летом сел нетрезвым и без водительских прав за руль автомобиля BMW и врезался в дом, а потом в дерево. В результате один из его пассажиров погиб, а второй получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье „Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровья человека и смерть человека“. Суд назначил Воробьеву наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев», — рассказали в прокуратуре. Также мужчина должен выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своей пассажирке, которая осталась жива после аварии, но получила тяжелые травмы. Авария с участием Александра Воробьева произошла в июле на улице Бисертская. Мужчина сел за руль BMW в состоянии алкогольного опьянения, также у него не было водительских прав. При повороте он не снизил скорость, в итоге машину выбросило сначала на бордюр, а после автомобиль врезался в стену и в дерево.