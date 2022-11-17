17 ноября 2022

Свердловским семьям участников спецоперации выплатили сотни миллионов рублей

Более 365 млн рублей выплатили в Свердловской области семьям участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Денежные выплаты получат свердловские семьи участников спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. На банковские карточки граждан перевели более 365 млн рублей. Об этом сообщил региональный министр социальной политики Андрей Злоказов.

«Реестры получателей уже обработаны на 95%. Уже более 18 500 выплат. Отправлено на банковские карточки более 365 млн рублей. В ряде случаев единовременные выплаты на семью составляли 120 или 160 тыс. рублей», — сказал Злоказов на брифинге.

Ранее URA.RU писало, что семьям погибших в ДНР и ЛНР свердловчан заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о командированных гражданах.

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Большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. На банковские карточки граждан перевели более 365 млн рублей. Об этом сообщил региональный министр социальной политики Андрей Злоказов. «Реестры получателей уже обработаны на 95%. Уже более 18 500 выплат. Отправлено на банковские карточки более 365 млн рублей. В ряде случаев единовременные выплаты на семью составляли 120 или 160 тыс. рублей», — сказал Злоказов на брифинге. Ранее URA.RU писало, что семьям погибших в ДНР и ЛНР свердловчан заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о командированных гражданах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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