Свердловским семьям участников спецоперации выплатили сотни миллионов рублей

Большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. На банковские карточки граждан перевели более 365 млн рублей. Об этом сообщил региональный министр социальной политики Андрей Злоказов.
«Реестры получателей уже обработаны на 95%. Уже более 18 500 выплат. Отправлено на банковские карточки более 365 млн рублей. В ряде случаев единовременные выплаты на семью составляли 120 или 160 тыс. рублей», — сказал Злоказов на брифинге.
Ранее URA.RU писало, что семьям погибших в ДНР и ЛНР свердловчан заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о командированных гражданах.
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