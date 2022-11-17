Свердловским семьям участников спецоперации выплатили сотни миллионов рублей

Более 365 млн рублей выплатили в Свердловской области семьям участников СВО

Денежные выплаты получат свердловские семьи участников спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. На банковские карточки граждан перевели более 365 млн рублей. Об этом сообщил региональный министр социальной политики Андрей Злоказов.

«Реестры получателей уже обработаны на 95%. Уже более 18 500 выплат. Отправлено на банковские карточки более 365 млн рублей. В ряде случаев единовременные выплаты на семью составляли 120 или 160 тыс. рублей», — сказал Злоказов на брифинге.

Ранее URA.RU писало, что семьям погибших в ДНР и ЛНР свердловчан заплатят по полтора миллиона рублей. Речь идет о командированных гражданах.