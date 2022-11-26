В Нижневартовске сдается квартира за 180 тысяч рублей. Фото

27 ноября 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

«Двушка» общей площадью 120 квадратных метров сдается за 180 тысяч рублей в месяц (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) сдается двухкомнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров за 180 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на сайте Avito. «Светлая просторная квартира сдается на длительный срок. Оплата счетчиков включена до пяти тысяч рублей. Залог за три месяца. Включена уборка раз в неделю», — указано в объявлении. Квартира расположена на 11 этаже. В доме имеется три лифта и подземная парковка. Продавец указал, что в квартире есть необходимая техника: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, телевизор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц. В квартире имеется мебель и техника avito.ru Продавец отметил, что в квартире сделан дизайнерский ремонт avito.ru В стоимость аренды включена еженедельная уборка avito.ru

В Нижневартовске (ХМАО) сдается двухкомнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров за 180 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на сайте Avito. «Светлая просторная квартира сдается на длительный срок. Оплата счетчиков включена до пяти тысяч рублей. Залог за три месяца. Включена уборка раз в неделю», — указано в объявлении. Квартира расположена на 11 этаже. В доме имеется три лифта и подземная парковка. Продавец указал, что в квартире есть необходимая техника: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, телевизор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.