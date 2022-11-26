26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Нижневартовске сдается квартира за 180 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многоэтажка, окна, новострой, квартира, многоквартирный дом
«Двушка» общей площадью 120 квадратных метров сдается за 180 тысяч рублей в месяц (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сдается двухкомнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров за 180 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на сайте Avito.

«Светлая просторная квартира сдается на длительный срок. Оплата счетчиков включена до пяти тысяч рублей. Залог за три месяца. Включена уборка раз в неделю», — указано в объявлении.

Квартира расположена на 11 этаже. В доме имеется три лифта и подземная парковка. Продавец указал, что в квартире есть необходимая техника: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, телевизор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.

В квартире имеется мебель и техника
Продавец отметил, что в квартире сделан дизайнерский ремонт
В стоимость аренды включена еженедельная уборка

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В Нижневартовске (ХМАО) сдается двухкомнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров за 180 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на сайте Avito. «Светлая просторная квартира сдается на длительный срок. Оплата счетчиков включена до пяти тысяч рублей. Залог за три месяца. Включена уборка раз в неделю», — указано в объявлении. Квартира расположена на 11 этаже. В доме имеется три лифта и подземная парковка. Продавец указал, что в квартире есть необходимая техника: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, телевизор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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