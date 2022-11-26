В Нижневартовске (ХМАО) сдается двухкомнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров за 180 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на сайте Avito.
«Светлая просторная квартира сдается на длительный срок. Оплата счетчиков включена до пяти тысяч рублей. Залог за три месяца. Включена уборка раз в неделю», — указано в объявлении.
Квартира расположена на 11 этаже. В доме имеется три лифта и подземная парковка. Продавец указал, что в квартире есть необходимая техника: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, телевизор.
В Нижневартовске (ХМАО) сдается двухкомнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров за 180 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на сайте Avito. «Светлая просторная квартира сдается на длительный срок. Оплата счетчиков включена до пяти тысяч рублей. Залог за три месяца. Включена уборка раз в неделю», — указано в объявлении. Квартира расположена на 11 этаже. В доме имеется три лифта и подземная парковка. Продавец указал, что в квартире есть необходимая техника: кондиционер, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель, телевизор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдается трехкомнатная квартира с джакузи и сауной. Стоимость аренды — 70 тысяч рублей в месяц.