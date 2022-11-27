Из-за действий мэрии пермяки рискуют получить травмы

Из-за перекрытого тротуара пермяки километр идут по темной неблагоустроенной тропинке

Пермякам приходится километр идти в темноте Фото: Илья Московец © URA.RU

В пермском микрорайоне Молодежном закрыли благоустроенный тротуар, по которому местные жители добирались до транспортно-пересадочного узла на остановке «Лодочная». Речь идет об участке от улицы Волховской до улицы Первомайской. Несколько лет назад территория из муниципальной собственности перешла к колледжу, который и перекрыл дорогу. Местные жители вынуждены ходить по неблагоустроенной дороге, без освещения. Об этом сообщил горожанин Олег Хвацкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Без малого километр по буеракам, в кромешной тьме по утрам и вечерам. С риском получить травму, а то и быть атакованными бродячими псами, да и криминогенная обстановка здесь крайне неблагополучная. Обращения к районным и городским властям с просьбой благоустроить новый путь толку пока не дают. Важно помочь здесь и сейчас!» — говорится в посте.

По словам Хвацкого, прокуратура Орджоникидзевского района Перми разбирается в законности передачи земли подразделению ГБПОУ Пермский краевой колледж «ОНИКС». Также поставлен вопрос о возможности применения сервитута для владельца участка, чтобы разрешить проход гражданам по территории учебного заведения. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в администрацию города, на момент публикации ответ не был получен.