27 ноября 2022

В Тюмени простятся с легендарным журналистом

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Скончался журналист Владимир Фатеев Фото:

В Тюмени скончался известный журналист Владимир Фатеев. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Более полувека он работал в СМИ нашей области. Легенда тюменской журналистики, учитель, наставник и пример преданного служения профессии. Владимир Александрович — один из ярчайших представителей династии тюменских журналистов Фатеевых. Их общий стаж работы в газетах, на телевидении и радио превышает 500 лет. Этот результат внесен в „Книгу рекордов России“», — сообщает инфоцентр.

На момент смерти Фатееву было 88 лет. Журналист был заслуженным работником культуры Российской Федерации. Прощание состоится 29 ноября, в 12.00 по адресу г. Тюмень, ул. Одесская, 32.

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В Тюмени скончался известный журналист Владимир Фатеев. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Более полувека он работал в СМИ нашей области. Легенда тюменской журналистики, учитель, наставник и пример преданного служения профессии. Владимир Александрович — один из ярчайших представителей династии тюменских журналистов Фатеевых. Их общий стаж работы в газетах, на телевидении и радио превышает 500 лет. Этот результат внесен в „Книгу рекордов России“», — сообщает инфоцентр. На момент смерти Фатееву было 88 лет. Журналист был заслуженным работником культуры Российской Федерации. Прощание состоится 29 ноября, в 12.00 по адресу г. Тюмень, ул. Одесская, 32.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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