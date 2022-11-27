В Тюмени простятся с легендарным журналистом

Скончался журналист Владимир Фатеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени скончался известный журналист Владимир Фатеев. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Более полувека он работал в СМИ нашей области. Легенда тюменской журналистики, учитель, наставник и пример преданного служения профессии. Владимир Александрович — один из ярчайших представителей династии тюменских журналистов Фатеевых. Их общий стаж работы в газетах, на телевидении и радио превышает 500 лет. Этот результат внесен в „Книгу рекордов России“», — сообщает инфоцентр.

На момент смерти Фатееву было 88 лет. Журналист был заслуженным работником культуры Российской Федерации. Прощание состоится 29 ноября, в 12.00 по адресу г. Тюмень, ул. Одесская, 32.