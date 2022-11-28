После публикации URA.RU азербайджанская диаспора поможет свердловчанке с двумя детьми-инвалидами

Представители азербайджанской диаспоры помогут женщине с детьми-инвалидами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители азербайджанской диаспоры в Свердловской области приняли решение помочь жительнице Екатеринбурга Парвин, которая воспитывает двоих дочерей с диагнозом умственная отсталость. После публикации истории на URA.RU корреспонденту агентства написали десятки азербайджанцев, которые готовы предложить как юридическую, так и финансовую помощь семье с особенными детьми.

Ранее женщина обратилась в URA.RU, чтобы обратить внимание на проблему. В октябре у дочек истек срок индивидуальной программы предоставления соцуслуг (ИППСУ). Дети получали помощь от государства бесплатно. По новым нормативам семье урезали объем соцпомощи. Раньше было 25 часов в месяц, а сейчас всего четыре. В региональном министерстве соцполитики женщина не смогла добиться прежних объемов соцуслуг.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Парвин выразила слова благодарности за то, что агентство освещает важные социальные проблемы. «Я не могу подобрать слов, чтобы выразить свои чувства. Я очень благодарна вашему СМИ за то, что не боитесь освящать важные социальные вопросы. И самое главное, я признательна за то, что не оставили нашу семью с проблемой наедине», — поделилась эмоциями с журналистом агентства горожанка.

Ранее URA.RU писало, что Оксана из Первоуральска (Свердловская область), которая воспитывает семилетнюю дочь с диагнозом эпилепсия, не получила весь спектр услуг. Женщина обратилась в отделение соцполитики города и попросила сделать ИППСУ. Но в ведомстве дали неполный список соцуслуг, необходимых для реабилитации.

Аналогичная история произошла жительницей Невьянска (Свердловская область) Еленой. Женщина в одиночку воспитывает семилетнего сына с диагнозом аутизм. Обращение свердловчанки в отделение соцполитики города было проигнорировано. В итоге сын Елены лишился важных специалистов.