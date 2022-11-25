Свердловчанку с двумя детьми-инвалидами лишили важных льгот

Девочкам с умственной отсталостью из Екатеринбурга урезали список соцуслуг

Парвин из Екатеринбурга многодетная мать, у которой двое детей имеют группу инвалидности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбурженка Парвин воспитывает троих детей: двоих дочерей и сына. Обе дочки имеют диагноз — умственная отсталость. В конце октября у детей истек срок индивидуальной программы предоставления соцуслуг (ИППСУ). Девочки получали помощь от государства бесплатно. По новым нормативам семье с двумя особенными детьми урезали объем соцпомощи с 25 часов в месяц до четырех. Обращение в минсоцполитику оказалось безрезультатным. Об этом URA.RU рассказала сама Парвин.

«У нас в семье трое детей. Старший сын — 16 лет, а также две дочки: 13 лет и 8. Дочки у меня особенные — у них умственная отсталость. У детей 1 группа инвалидности. В конце октября у детей закончился срок индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Я обратилась в отделение соцполитики Екатеринбурга и попросила сделать такое же ИППСУ, но получила другую программу, из-за которой дети остались без большей части соцуслуг. В получении прежнего пакета соцуслуг мне отказали, да еще и в грубой форме», — говорит Парвин.

Женщина решила добиться полного списка услуг для своих дочерей. Парвин намерена обратиться в прокуратуру. «Я искренне не понимаю, по какой причине моим детям урезали список услуг. Дочки раньше занимались по полной программе, и, соответственно, был прогресс. Оплатить всех специалистов мы не можем, нет таких денег. И вообще, мои дети подходят по всем критериям для полного спектра услуг, а нам отказали. Я считаю данное решение соцпполитики незаконным. Я буду добиваться справедливости для своих детей, буду жаловаться в прокуратуру», — отметила многодетная екатеринбурженка.

В фонде «Я особенный» журналисту URA.RU рассказали, что дочки Парвин ранее получали полный пакет ИППСУ. «К детям ходили психолог, логопед, дефектолог в полном нужном объеме. Сейчас урезали услуги. Новый список не соответствует тому объему услуг, в которых нуждаются дети. Мы консультируемся с юристом, чтобы помочь разрешить ситуацию в пользу семьи», — отметили в организации.

Редакция агентства направила официальный запрос в минсоцполитику Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. URA.RU писало, что родители (опекуны) детей-инвалидов региона обнаружили на сайте минсоцполитики области информацию о разработке трехуровневого стандарта. Проект лишили 24 вида важных социальных услуг.