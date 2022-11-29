Свердловская прокуратура вернула отца троих детей с СВО

30 ноября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Мобилизованный отец троих несовершеннолетних детей вернется домой с СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прокуратура Свердловской области вернула отца троих несовершеннолетних детей со спецоперации. Письмо областной прокуратуры опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram. «В военный комиссариат 27 октября поступило заявление от матери мобилизованного, у которого на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. По результатам региональной призывной комиссии мужчине предоставили отсрочку по семейным обстоятельствам», — сообщает прокуратура Свердловской области Андрею Альшевских. В настоящее время должностными лицами военного комиссариата Свердловской области во взаимодействии с командованием, организована работа по увольнению данных граждан с военной службы. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — сказано в сообщении депутата Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловском заводе вернули со спецоперации 12 мобилизованных с бронью. Сотрудники «Ураласбеста» приступили к работе на комбинате.

Прокуратура Свердловской области вернула отца троих несовершеннолетних детей со спецоперации. Письмо областной прокуратуры опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram. «В военный комиссариат 27 октября поступило заявление от матери мобилизованного, у которого на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. По результатам региональной призывной комиссии мужчине предоставили отсрочку по семейным обстоятельствам», — сообщает прокуратура Свердловской области Андрею Альшевских. В настоящее время должностными лицами военного комиссариата Свердловской области во взаимодействии с командованием, организована работа по увольнению данных граждан с военной службы. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — сказано в сообщении депутата Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловском заводе вернули со спецоперации 12 мобилизованных с бронью. Сотрудники «Ураласбеста» приступили к работе на комбинате.