29 ноября 2022

Свердловская прокуратура вернула отца троих детей с СВО

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Мобилизованный отец троих несовершеннолетних детей вернется домой с СВО Фото:
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Прокуратура Свердловской области вернула отца троих несовершеннолетних детей со спецоперации. Письмо областной прокуратуры опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram.

«В военный комиссариат 27 октября поступило заявление от матери мобилизованного, у которого на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. По результатам региональной призывной комиссии мужчине предоставили отсрочку по семейным обстоятельствам», — сообщает прокуратура Свердловской области Андрею Альшевских.

В настоящее время должностными лицами военного комиссариата Свердловской области во взаимодействии с командованием, организована работа по увольнению данных граждан с военной службы. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — сказано в сообщении депутата Госдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что на свердловском заводе вернули со спецоперации 12 мобилизованных с бронью. Сотрудники «Ураласбеста» приступили к работе на комбинате.

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Прокуратура Свердловской области вернула отца троих несовершеннолетних детей со спецоперации. Письмо областной прокуратуры опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram. «В военный комиссариат 27 октября поступило заявление от матери мобилизованного, у которого на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. По результатам региональной призывной комиссии мужчине предоставили отсрочку по семейным обстоятельствам», — сообщает прокуратура Свердловской области Андрею Альшевских. В настоящее время должностными лицами военного комиссариата Свердловской области во взаимодействии с командованием, организована работа по увольнению данных граждан с военной службы. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — сказано в сообщении депутата Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловском заводе вернули со спецоперации 12 мобилизованных с бронью. Сотрудники «Ураласбеста» приступили к работе на комбинате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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