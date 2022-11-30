Роспотребнадзор проверил воздух в поселках рядом с пермской ТЭЦ-9

30 ноября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Специалисты изучили пробы воздуха в ближайших населенных пунктах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудники Роспотребнадзора совместно с эпидемиологами проверили качество воздуха поблизости от пермской ТЭЦ-9, на которой произошел пожар. Специалисты исследовали пробы, взятые на территории жилой застройки ближайших к теплоэлектроцентрали населенных пунктов — поселков Субботино и Устиново. «По результатам лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ не превысило предельно допустимые концентрации. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления надзорного ведомства. Пожар на пермской ТЭЦ-9 произошел около часа дня. На место были привлечены 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники. Площадь горения составила около ста квадратных метров. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU рассказал, что причиной пожара послужило возгорание новой турбины. В краевом управлении МЧС сообщили, что рассматриваются несколько причин происшествия. Пожар потушен, на месте работают следователи-криминалисты.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с эпидемиологами проверили качество воздуха поблизости от пермской ТЭЦ-9, на которой произошел пожар. Специалисты исследовали пробы, взятые на территории жилой застройки ближайших к теплоэлектроцентрали населенных пунктов — поселков Субботино и Устиново. «По результатам лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ не превысило предельно допустимые концентрации. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления надзорного ведомства. Пожар на пермской ТЭЦ-9 произошел около часа дня. На место были привлечены 62 сотрудника личного состава МЧС и 20 единиц техники. Площадь горения составила около ста квадратных метров. Один из работников ТЭЦ во время беседы с корреспондентом URA.RU рассказал, что причиной пожара послужило возгорание новой турбины. В краевом управлении МЧС сообщили, что рассматриваются несколько причин происшествия. Пожар потушен, на месте работают следователи-криминалисты.