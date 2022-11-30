Жители курганского села пожаловались, что у них нет медпункта

Жители с. Казак-Кочердык ездят к врачу в райцентр, который находит за 50 км (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Казак-Кочердык Целинного муниципального округа (Курганская область) пожаловались на то, что в населенном пункте нет фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщается в группе «Курган» в социальной сети «Одноклассники».

«Живу в селе Казак-Кочердык, до районного центра с. Целинное около 50 километров. Еще три села, где нет медиков, автобусного движения тоже нет, как и асфальта тоже. Про дороги лучше промолчу. У нас много пожилых людей, дети тоже есть. В районе проблемы наши знают. Мы же живые люди, как нам жить без медицины», — указано в сообщении.

В пресс-службе департамента информационной и внутренней политики области URA.RU пояснили, что в селе Казак-Кочердык планируется установка ФАПа в декабре. Стоимость медпункта составила 4,4 млн рублей. Сообщается, что жители получают помощь от передвижного ФАПа.

Ранее URA.RU писало, что курганские пенсионеры пожаловались, что в медпунктах нет фельдшеров. Пенсионеры, живущие в селах Щучанского округа, заявили, что в нескольких ФАПах нет медиков. Также сообщается, что фельдшеров нет в селах Медведское, Пуктыш, Варгановское, Тунгуй, Каясан, поселке Алакуль и в деревне Козино.