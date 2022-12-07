Бизнесмены построят крупный автосервис на северо-западе Челябинска. Скрин

07 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Площадь под застройку составляет 2 тысячи 880 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На северо-западе Челябинска бизнесмены построят крупный автосервис площадью около трех тысяч квадратных метров. Инициатором проекта стала компания ООО «Лексар», сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин с объектами бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта), гараж-стоянка в зоне административно-деловых комплексов на Краснопольской площадке в Курчатовском районе города Челябинска. Разрешение предоставлено обществу с ограниченной ответственностью „Лексар“,» — говорится в документации. Автосервис компании «Лексар» разрешили строить в зоне административно-бытовых комплексов. Изначально данный земельный участок был предназначен под строительство молочного завода №3 и кондитерской фабрики. Теперь вид разрешенного использования участка будет изменен. Согласно сервису «СБИС», владельцами ООО «Лексар» являются массовые учредители Сергей Ванюков (45%), Михаил Дедович (45%) и Вячеслав Уваров (10%). Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Ранее власти разрешили бизнесмену Александру Крутасову строить автосервис около реки Миасс в Курчатовском районе Челябинска. Площадь застройки составляет 4 тысячи 552 квадратных метров. Автосервис компании «Лексар» разрешили строить в зоне административно-бытовых комплексов Скрин: Администрация г. Челябинск Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На северо-западе Челябинска бизнесмены построят крупный автосервис площадью около трех тысяч квадратных метров. Инициатором проекта стала компания ООО «Лексар», сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин с объектами бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта), гараж-стоянка в зоне административно-деловых комплексов на Краснопольской площадке в Курчатовском районе города Челябинска. Разрешение предоставлено обществу с ограниченной ответственностью „Лексар“,» — говорится в документации. Автосервис компании «Лексар» разрешили строить в зоне административно-бытовых комплексов. Изначально данный земельный участок был предназначен под строительство молочного завода №3 и кондитерской фабрики. Теперь вид разрешенного использования участка будет изменен. Согласно сервису «СБИС», владельцами ООО «Лексар» являются массовые учредители Сергей Ванюков (45%), Михаил Дедович (45%) и Вячеслав Уваров (10%). Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Ранее власти разрешили бизнесмену Александру Крутасову строить автосервис около реки Миасс в Курчатовском районе Челябинска. Площадь застройки составляет 4 тысячи 552 квадратных метров.