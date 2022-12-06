06 декабря 2022

Пермяк продает коллекцию легендарных советских автомобилей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильный Ретро гараж. Пермь, детские игрушки, ретро автомобиль
В коллекции 89 автомобилей Фото:

В Перми мужчина продает коллекцию советских автомобилей, которая насчитывает 89 машинок. Объявление о продаже размещено на сервисе Avito.

«Коллекция „Легендарные Советские Автомобили“. Масштаб 1:24. Всего 89 номеров. Все в идеальном состоянии, без дефектов, в своих блистерах. Журналы прилагаются. Дополнительные фото скину по запросу», — пишет продавец в объявлении. Стоимость своей коллекции пермяк оценил в 145 тысяч рублей.

Пермяк отмечает, что лоты разделить нельзя, коллекция продается целиком. Забрать автомобили можно исключительно самовывозом. Коллекцию небольших копий советских автомобилей начали выпускать в 2017 году. В комплекте с машинкой продавался журнал, в котором было описание автомобиля. Все модели выполнены из металла и имеют презентационную подставку. Автомобили и журналы поступали в продажу с периодичностью в 2-3 недели. Последний выпуск был 3 октября 2022 года.

Продавец отмечает, что вся коллекция на фото не поместилась
Всего коллекция насчитывает 89 моделей
Размер автомобилей 1:24

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В Перми мужчина продает коллекцию советских автомобилей, которая насчитывает 89 машинок. Объявление о продаже размещено на сервисе Avito. «Коллекция „Легендарные Советские Автомобили“. Масштаб 1:24. Всего 89 номеров. Все в идеальном состоянии, без дефектов, в своих блистерах. Журналы прилагаются. Дополнительные фото скину по запросу», — пишет продавец в объявлении. Стоимость своей коллекции пермяк оценил в 145 тысяч рублей. Пермяк отмечает, что лоты разделить нельзя, коллекция продается целиком. Забрать автомобили можно исключительно самовывозом. Коллекцию небольших копий советских автомобилей начали выпускать в 2017 году. В комплекте с машинкой продавался журнал, в котором было описание автомобиля. Все модели выполнены из металла и имеют презентационную подставку. Автомобили и журналы поступали в продажу с периодичностью в 2-3 недели. Последний выпуск был 3 октября 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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