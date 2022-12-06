Пермяк продает коллекцию легендарных советских автомобилей. Скрин

07 декабря 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

В коллекции 89 автомобилей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми мужчина продает коллекцию советских автомобилей, которая насчитывает 89 машинок. Объявление о продаже размещено на сервисе Avito. «Коллекция „Легендарные Советские Автомобили“. Масштаб 1:24. Всего 89 номеров. Все в идеальном состоянии, без дефектов, в своих блистерах. Журналы прилагаются. Дополнительные фото скину по запросу», — пишет продавец в объявлении. Стоимость своей коллекции пермяк оценил в 145 тысяч рублей. Пермяк отмечает, что лоты разделить нельзя, коллекция продается целиком. Забрать автомобили можно исключительно самовывозом. Коллекцию небольших копий советских автомобилей начали выпускать в 2017 году. В комплекте с машинкой продавался журнал, в котором было описание автомобиля. Все модели выполнены из металла и имеют презентационную подставку. Автомобили и журналы поступали в продажу с периодичностью в 2-3 недели. Последний выпуск был 3 октября 2022 года. Продавец отмечает, что вся коллекция на фото не поместилась Avito Всего коллекция насчитывает 89 моделей Avito Размер автомобилей 1:24 Avito

В Перми мужчина продает коллекцию советских автомобилей, которая насчитывает 89 машинок. Объявление о продаже размещено на сервисе Avito. «Коллекция „Легендарные Советские Автомобили“. Масштаб 1:24. Всего 89 номеров. Все в идеальном состоянии, без дефектов, в своих блистерах. Журналы прилагаются. Дополнительные фото скину по запросу», — пишет продавец в объявлении. Стоимость своей коллекции пермяк оценил в 145 тысяч рублей. Пермяк отмечает, что лоты разделить нельзя, коллекция продается целиком. Забрать автомобили можно исключительно самовывозом. Коллекцию небольших копий советских автомобилей начали выпускать в 2017 году. В комплекте с машинкой продавался журнал, в котором было описание автомобиля. Все модели выполнены из металла и имеют презентационную подставку. Автомобили и журналы поступали в продажу с периодичностью в 2-3 недели. Последний выпуск был 3 октября 2022 года.