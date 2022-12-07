Создатель бренда Putin Team Шишкин увеличит выпуск одежды для мобилизованных в 10 раз. Фото, видео

08 декабря 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Автор бренда Putin Team Russia и владелец сети одноименных розничных магазинов бесплатно шьет одежду для мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дизайнер Дмитрий Шишкин, известный в том числе по бренду Putin Team Russia, разрабатывает новые ГОСТы одежды для военнослужащих. Если их примут, то фабрика Shishkin uniform atelier сможет выпускать до миллиона комплектов одежды для военнослужащих в квартал. Нынешний объем производства — 100 тысяч комплектов, сообщил журналистам дизайнер Дмитрий Шишкин во время пресс-тура по швейной фабрике. «Пока мы работаем по ГОСТу [Минобороны], и постепенно обновляем его, но полностью создать новый ГОСТ смогу только после того, как проведу все лабораторные исследования и испытания. Этого требует законодательство. В конце декабря я полечу в Москву с опытными образцами согласовывать принципиально новый вид формы, и если его примут и согласуют, тогда мы уже начнем производство нового поколения униформы. Ориентировочно, это конец января 2023 года», — рассказал Шишкин. Производством одежды для мобилизованных компания начала заниматься в сентябре. Проект полностью благотворительный, отмечает дизайнер. До конца года с фабрики планируют отправить на фронт порядка 100 тысяч комплектов зимней одежды. В день здесь отшивают 2,5 — 3 тысячи единиц формы. Перестроиться на пошив одежды для военнослужащих получилось быстро, потому что у компании уже был опыт работы с горнолыжными костюмами, а технология пошива похожа. Базовую форму по ГОСТу улучшают, параллельно внедряя инновационные решения. В итоге одежда получается более комфортная и эргономичная, что важно для тех, кто находится в боевых условиях. «Мы выделили под производство военной формы 30% наших мощностей. Параллельно отшиваем одежду для новой коллекции бренда Putin Team Russia. Благодаря тому, что на фабрике внедрена цифровая технология производства, выработка увеличилась на 40%. За два дня мы можем запустить производство любого типа изделий, выстроив нужные настройки в программах», — добавляет Шишкин. Одежду от Shishkin uniform atelier передают военнослужащим через благотворительные фонды, также компания точечно помогает знакомым, которые участвуют в специальной военной операции. Дмитрий Шишкин рассказывает, что у него много знакомых отправились добровольцами в зону боевых действий. «Без тыла нет фронта, и каждый должен помогать ребятам. Чем больше будет усилий в тылу, тем быстрее наступит победа», — отмечает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличивают количество фабрик по пошиву одежды для мобилизованных. Более того, речь идет не только об увеличении количества амуниции, но и об улучшении ее качества, заявлял заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дизайнер Дмитрий Шишкин, известный в том числе по бренду Putin Team Russia, разрабатывает новые ГОСТы одежды для военнослужащих. Если их примут, то фабрика Shishkin uniform atelier сможет выпускать до миллиона комплектов одежды для военнослужащих в квартал. Нынешний объем производства — 100 тысяч комплектов, сообщил журналистам дизайнер Дмитрий Шишкин во время пресс-тура по швейной фабрике. «Пока мы работаем по ГОСТу [Минобороны], и постепенно обновляем его, но полностью создать новый ГОСТ смогу только после того, как проведу все лабораторные исследования и испытания. Этого требует законодательство. В конце декабря я полечу в Москву с опытными образцами согласовывать принципиально новый вид формы, и если его примут и согласуют, тогда мы уже начнем производство нового поколения униформы. Ориентировочно, это конец января 2023 года», — рассказал Шишкин. Производством одежды для мобилизованных компания начала заниматься в сентябре. Проект полностью благотворительный, отмечает дизайнер. До конца года с фабрики планируют отправить на фронт порядка 100 тысяч комплектов зимней одежды. В день здесь отшивают 2,5 — 3 тысячи единиц формы. Перестроиться на пошив одежды для военнослужащих получилось быстро, потому что у компании уже был опыт работы с горнолыжными костюмами, а технология пошива похожа. Базовую форму по ГОСТу улучшают, параллельно внедряя инновационные решения. В итоге одежда получается более комфортная и эргономичная, что важно для тех, кто находится в боевых условиях. «Мы выделили под производство военной формы 30% наших мощностей. Параллельно отшиваем одежду для новой коллекции бренда Putin Team Russia. Благодаря тому, что на фабрике внедрена цифровая технология производства, выработка увеличилась на 40%. За два дня мы можем запустить производство любого типа изделий, выстроив нужные настройки в программах», — добавляет Шишкин. Одежду от Shishkin uniform atelier передают военнослужащим через благотворительные фонды, также компания точечно помогает знакомым, которые участвуют в специальной военной операции. Дмитрий Шишкин рассказывает, что у него много знакомых отправились добровольцами в зону боевых действий. «Без тыла нет фронта, и каждый должен помогать ребятам. Чем больше будет усилий в тылу, тем быстрее наступит победа», — отмечает собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличивают количество фабрик по пошиву одежды для мобилизованных. Более того, речь идет не только об увеличении количества амуниции, но и об улучшении ее качества, заявлял заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.