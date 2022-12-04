Мэрия Екатеринбурга отправила на фронт особый груз, одного из спонсоров засекретили

Фура прибудет в Луганск в середине недели Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Екатеринбурга отправили в зону спецоперации РФ на Украине первый гуманитарный груз от созданного мэром Алексеем Орловым фонда «Мы рядом». В партию объемом 15 тонн вошли военная форма от дизайнера Дмитрия Шишкина, продовольствие, медикаменты, бытовая химия и запчасти для военной техники, передает корреспондент URA.RU.

Торжественную церемонию провели у Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. «Общественники, бизнес, волонтеры сформировали [гуманитарный груз], и сегодня мы отправляем его в зону специальной военной операции. Это теплые вещи, медикаменты, бытовая химия, продукты питания», — сказал Орлов. От власти на отправке фуры также присутствовал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Партнерами проекта на машине указали «Единую Россию», «Молодую Гвардию», «Офицеров России», ОНФ, военно-патриотический клуб «Сильный Урал», «Сильную Россию», областное правительство и Shishkin Uniform Atelier. По данным URA.RU, в формирование груза также вложился дружественный мэрии застройщик «Стройтэк», привлеченный замом Орлова Рустамом Галямовым. «Видимо, решили не афишировать свое участие», — предположил собеседник в девелоперской среде.

Ожидается, что фура доедет до Луганска в течение трех дней. Ее сопровождают волонтеры.