Прокуратура наказала начальника из учреждения властей ХМАО, который выписывал премии родственнику

09 декабря 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры», в котором начальник одного из отделов выписывал премии своему родственнику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства ХМАО. «В прямом подчинении у начальника отдела находился родственник, в отношении которого им рассматривались кадровые вопросы, в том числе премирования. При этом работодатель о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей надлежащим образом не уведомлялся. Допущенные нарушения стали основанием для внесения директору казенного учреждения „Агентство социального благополучия населения Югры“ представления об устранении нарушений», — говорится на сайте ведомства. По результатам проверки в учреждении приняли меры урегулирования конфликта интересов между трудоустроенными родственниками. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.

Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры», в котором начальник одного из отделов выписывал премии своему родственнику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства ХМАО. «В прямом подчинении у начальника отдела находился родственник, в отношении которого им рассматривались кадровые вопросы, в том числе премирования. При этом работодатель о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей надлежащим образом не уведомлялся. Допущенные нарушения стали основанием для внесения директору казенного учреждения „Агентство социального благополучия населения Югры“ представления об устранении нарушений», — говорится на сайте ведомства. По результатам проверки в учреждении приняли меры урегулирования конфликта интересов между трудоустроенными родственниками. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.