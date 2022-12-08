Прокуратура наказала начальника из учреждения властей ХМАО, который выписывал премии родственнику

Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры», в котором начальник одного из отделов выписывал премии своему родственнику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства ХМАО.
«В прямом подчинении у начальника отдела находился родственник, в отношении которого им рассматривались кадровые вопросы, в том числе премирования. При этом работодатель о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей надлежащим образом не уведомлялся. Допущенные нарушения стали основанием для внесения директору казенного учреждения „Агентство социального благополучия населения Югры“ представления об устранении нарушений», — говорится на сайте ведомства.
По результатам проверки в учреждении приняли меры урегулирования конфликта интересов между трудоустроенными родственниками. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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