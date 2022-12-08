08 декабря 2022

Прокуратура наказала начальника из учреждения властей ХМАО, который выписывал премии родственнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры» Фото:

Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры», в котором начальник одного из отделов выписывал премии своему родственнику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства ХМАО.

«В прямом подчинении у начальника отдела находился родственник, в отношении которого им рассматривались кадровые вопросы, в том числе премирования. При этом работодатель о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей надлежащим образом не уведомлялся. Допущенные нарушения стали основанием для внесения директору казенного учреждения „Агентство социального благополучия населения Югры“ представления об устранении нарушений», — говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки в учреждении приняли меры урегулирования конфликта интересов между трудоустроенными родственниками. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.

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Прокуратура вынесла представление «Агентству социального благополучия населения Югры», в котором начальник одного из отделов выписывал премии своему родственнику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства ХМАО. «В прямом подчинении у начальника отдела находился родственник, в отношении которого им рассматривались кадровые вопросы, в том числе премирования. При этом работодатель о возникновении личной заинтересованности при осуществлении должностных обязанностей надлежащим образом не уведомлялся. Допущенные нарушения стали основанием для внесения директору казенного учреждения „Агентство социального благополучия населения Югры“ представления об устранении нарушений», — говорится на сайте ведомства. По результатам проверки в учреждении приняли меры урегулирования конфликта интересов между трудоустроенными родственниками. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудника администрации Нефтеюганского района осудят за получение взятки. Чиновника поймали на получении денег за беспрепятственную приемку работ от подрядчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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