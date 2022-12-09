Николай Чиглаков погиб, помогая сослуживцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Героически погибшему в ходе спецоперации челябинцу Николаю Чиглакову посвятили стенд на выставке «Zаветам Vерны», которая открылась в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов.

«Наш земляк Николай Чиглаков, помогая боевым товарищам, героически погиб, приняв на себя удар вражеской гаубицы. Благодаря его отваге и самоотверженности были спасены жизни четырех человек. Здесь, на Поклонной горе, в святом для любого русского человека месте, подвиг Николая увековечен», — написал Владимир Павлов в своем telegram-канале.

Депутат рассказал, что первой стенд в честь Николая Чиглакова увидела его семья. К ней присоединились представители союза офицеров, групп «Альфа» и «Вымпел».

Ранее мать другого погибшего челябинского бойца, Дениса Зиннатуллина из Златоуста, получила орден Мужества за сына. Указ о награждении златоустовца ордена Мужества президент РФ Владимир Путин подписал 14 сентября 2022 года.