Екатеринбуржец обокрал табачный магазин, чтобы продать краденное прохожим

Правонарушители обокрали магазин на 107 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Екатеринбурга вместе с компанией ограбил табачный магазин на 107 тысяч рублей, а украденное решил продать прохожим. Однако он был пойман и осужден. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что 16 августа 2022 года около 22 часов 11 минут [Александр] Поваляев и неустановленные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, договорились между собой совершить кражу в магазине, специализирующем на реализации табачных изделий, по ул. Малышева в Екатеринбурге», — сообщают представители ведомства. Чтобы камеры не идентифицировали личность, Поваляев надел на голову футболку.

Осужденный действовал в сговоре. Так, один из преступников разбил стеклянную дверь магазина аварийным молотком, а Поваляев и другое неустановленное лицо проникли в магазин. Нарушители закона вынесли из магазина табачную продукцию, испарители, зажигалки, газированную воду, а также деньги из ящика для их хранения. В общем счете ущерб составил свыше 107 тысяч рублей.

«Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению, реализовав ее прохожим. В качестве отягчающих обстоятельств по данному делу судом признан рецидив преступлений. Ранее Поваляев был судим за аналогичные кражи в магазинах», — рассказали в региональной прокуратуре.

В результате 22-летний преступник был пойман: Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в краже с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину. Осужденному назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, присоединив ранее назначенное наказание по приговорам Ленинского и Железнодорожных судов Екатеринбурга. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.