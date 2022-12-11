Фонд национального благосостояния выкупил облигации «Уральских авиалиний»

12 декабря 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

О финансовой поддержке уральской авиакомпании со стороны правительства РФ стало известно в июне 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фонд национального благосостояния купил облигации авиакомпании «Уральские авиалинии» на сумму 2,299 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте Минфина России. «Приобретение облигаций ОАО АК „Уральские авиалинии“ в размере 2 298 929 000 рублей», — указано в сообщении. И это не самая большая сумма для выкупа ценных бумаг: федеральное министерство потратит около 12 миллиардов на покупку облигаций авиакомпании «Сибирь». Ранее правительство РФ решило выделить почти три миллиарда рублей компании «Уральские авиалинии», которая пострадала от западных санкций. Также финансовую поддержку получат авиакомпании «Сибирь» и «Аврора».

Фонд национального благосостояния купил облигации авиакомпании «Уральские авиалинии» на сумму 2,299 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте Минфина России. «Приобретение облигаций ОАО АК „Уральские авиалинии“ в размере 2 298 929 000 рублей», — указано в сообщении. И это не самая большая сумма для выкупа ценных бумаг: федеральное министерство потратит около 12 миллиардов на покупку облигаций авиакомпании «Сибирь». Ранее правительство РФ решило выделить почти три миллиарда рублей компании «Уральские авиалинии», которая пострадала от западных санкций. Также финансовую поддержку получат авиакомпании «Сибирь» и «Аврора».