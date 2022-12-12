В США назвали тупицей генсека НАТО за конфликт на Украине

В США осознали свою ошибку по конфликту на Украине
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Обозреватель Пол Робертс обозвал Йенса Столтенберга за потакание конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс обозвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга тупицей за его политические действия, направленные против России. Об этом он написал в своем личном сайте.

«Как можно избежать конфликта [между РФ и Украиной], когда балом правят такие тупицы, как Столтенберг и американские неоконсерваторы?», — пояснил Робертс. Обозреватель ссылается на слова генсека НАТО, когда тот заявлял о своем опасении, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля.

Ранее сообщалось о том, что НАТО боится жесткого ответа от президента РФ Владимира Путина из-за Украины. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После начала операции НАТО активно вмешивается в конфликт. Альянс поставляет на Украину финансы и вооружение.

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Политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс обозвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга тупицей за его политические действия, направленные против России. Об этом он написал в своем личном сайте. «Как можно избежать конфликта [между РФ и Украиной], когда балом правят такие тупицы, как Столтенберг и американские неоконсерваторы?», — пояснил Робертс. Обозреватель ссылается на слова генсека НАТО, когда тот заявлял о своем опасении, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля. Ранее сообщалось о том, что НАТО боится жесткого ответа от президента РФ Владимира Путина из-за Украины. Россия с 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После начала операции НАТО активно вмешивается в конфликт. Альянс поставляет на Украину финансы и вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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