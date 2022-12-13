Мэр заподозрил перевозчиков Екатеринбурга в растратах, к ним отправили проверку

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заподозрил перевозчиков в нецелевом расходовании бюджетных денег. Городской Счетной палате поручено проверить, на что предприятия — не только муниципальный «Гортранс», но и частники — тратят субсидии из местного бюджета. Это содержится в большом плане аудиторов на 2023 год, опубликованном на сайте Счетной палаты.
Проверка у перевозчиков пройдет во втором-третьем кварталах. «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга…» — говорится в документе.
«Орлов попросил [главу Счетной палаты Александра] Гетманчука включить этот пункт — о перевозчиках — в план и обратить на него особое внимание. Тем самым он, кстати, исполнил мечту [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова, у которого давно накопились вопросы к бизнесу», — поделился источник. При это в разговоре с URA.RU Гетманчук не подтвердил (впрочем, и не опроверг), что было поручение от мэра.
В общей сложности его подчиненные проведут 19 проверок и комплекс аналитических мероприятий. Объем средств, попадающих под аудит, исчисляется миллиардами рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о серьезных проблемах в «Гортрансе», которые властям приходится срочно решать второй год подряд. Речь идет прежде всего об огромных долгах МУПа перед энергетиками.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заподозрил перевозчиков в нецелевом расходовании бюджетных денег. Городской Счетной палате поручено проверить, на что предприятия — не только муниципальный «Гортранс», но и частники — тратят субсидии из местного бюджета. Это содержится в большом плане аудиторов на 2023 год, опубликованном на сайте Счетной палаты. Проверка у перевозчиков пройдет во втором-третьем кварталах. «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга…» — говорится в документе. «Орлов попросил [главу Счетной палаты Александра] Гетманчука включить этот пункт — о перевозчиках — в план и обратить на него особое внимание. Тем самым он, кстати, исполнил мечту [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова, у которого давно накопились вопросы к бизнесу», — поделился источник. При это в разговоре с URA.RU Гетманчук не подтвердил (впрочем, и не опроверг), что было поручение от мэра. В общей сложности его подчиненные проведут 19 проверок и комплекс аналитических мероприятий. Объем средств, попадающих под аудит, исчисляется миллиардами рублей. Ранее URA.RU рассказывало о серьезных проблемах в «Гортрансе», которые властям приходится срочно решать второй год подряд. Речь идет прежде всего об огромных долгах МУПа перед энергетиками.