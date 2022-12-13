Мэр заподозрил перевозчиков Екатеринбурга в растратах, к ним отправили проверку

Перевозчиков будут проверять во втором-третьем кварталах 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заподозрил перевозчиков в нецелевом расходовании бюджетных денег. Городской Счетной палате поручено проверить, на что предприятия — не только муниципальный «Гортранс», но и частники — тратят субсидии из местного бюджета. Это содержится в большом плане аудиторов на 2023 год, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Проверка у перевозчиков пройдет во втором-третьем кварталах. «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с постановлением администрации города Екатеринбурга…» — говорится в документе.

«Орлов попросил [главу Счетной палаты Александра] Гетманчука включить этот пункт — о перевозчиках — в план и обратить на него особое внимание. Тем самым он, кстати, исполнил мечту [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова, у которого давно накопились вопросы к бизнесу», — поделился источник. При это в разговоре с URA.RU Гетманчук не подтвердил (впрочем, и не опроверг), что было поручение от мэра.

В общей сложности его подчиненные проведут 19 проверок и комплекс аналитических мероприятий. Объем средств, попадающих под аудит, исчисляется миллиардами рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о серьезных проблемах в «Гортрансе», которые властям приходится срочно решать второй год подряд. Речь идет прежде всего об огромных долгах МУПа перед энергетиками.