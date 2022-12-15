Мэр Екатеринбурга отреагировал на новый telegram-скандал: «Полная чушь»

По словам Алексея Орлова, канал он не читает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался о скандале, спровоцированном появлением в администрации анонимного telegram-канала, в котором высмеиваются представители его окружения. По словам мэра, он не является постоянным посетителем площадки, а само ее существование не может говорить о каком-либо внутреннем конфликте или утрате контроля.

«Для меня важнейшим критерием эффективности работы коллектива является внутреннее взаимодействие и согласие. У нас город интересный. Сегодня один telegram-канал появляется, завтра другой. Я на эти вещи не реагирую. Я не сомневаюсь в работоспособности ни одного моего зама или руководителя структурного подразделения. Мне показали этот telegram-канал, я почитал — полная чушь. Если есть спорные вопросы — мы раз в неделю собираемся с моими замами и в течение часа-полутора обсуждаем все ситуации. Это споры, не конфликты и не скандалы», — сказал Орлов, отвечая на вопрос URA.RU на пресс-конференции.

Ранее URA.RU писало, что Орлов запустил внутреннюю проверку, по итогам которой планируется вычислить анонима. А пока, как утверждают источники агентства в мэрии, топ-чиновники строят версии, перекладывают ответственность друг на друга, ссорятся.

Предыдущая такая интрига закончилась ликвидацией канала «Алексей Орлов. Фан-клуб» (380 подписчиков). Он появился сразу после назначения Орлова в конце 2020-го. Когда установили, что площадка контролируется сотрудниками пресс-службы администрации, ее сначала попытались «приручить», а потом — в апреле 2022-го — закрыли.