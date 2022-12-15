В доставку можно включить не все позиции меню «Вкусно — и точка» — их добавят чуть позже Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустила доставку в Екатеринбурге через сервисы «Яндекс. Еда» и Delivery Club. Теперь еду можно будет заказать из 14 точек общепита города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«„Вкусно — и точка“ объявляет о запуске доставки с помощью Яндекс Еды и Delivery Club в Екатеринбурге — уже сейчас к сервису подключены 14 предприятий сети в городе. В сервисе доступно более 150 продуктов основного меню „Вкусно — и точка“», — рассказали представители предприятия.

В настоящий момент екатеринбуржцы могут заказать бургеры, роллы, стартеры, картофель фри, мороженое «Айс Де Люкс», горячие и прохладительные напитки. Чуть позже в доставку добавят и другие позиции из меню «Вкусно — и точка».

В мае 2022 года сеть американских ресторанов McDonald’s заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Так, McDonald’s в России получил новое название — «Вкусно — и точка», а некоторые позиции из меню пропали вместе с доставкой.