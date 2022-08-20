Свердловчанам вернули «Биг тейсти» в ресторанах «Вкусно — и точка!»

21 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

«Биг тейсти» пропал из меню после начала ребрендинга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые стали альтернативой McDonald’s, вернули «Биг тейсти». Он пропадал на время ребрендинга. Об этом рассказали представители компании в Екатеринбурге. «Ряд продуктов в нашем меню изменили свое название, но сохранили тот же неизменный вкус и качество. Так, в меню всех городов России уже появился аналог «Биг Тейсти» — «Биг Спешиал», — рассказали изданию «Моменты» в пресс-службе «Вкусно — и точка». Стоимость «Биг Спешиала» — от 268 рублей. «Двойной Биг Спешиал» стоит 367 рублей. Сеть американских ресторанов McDonald’s 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Альтернативой McDonald’s в России стали рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка». Скрин с сайта «Вкусно — и точка!»

В меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые стали альтернативой McDonald’s, вернули «Биг тейсти». Он пропадал на время ребрендинга. Об этом рассказали представители компании в Екатеринбурге. «Ряд продуктов в нашем меню изменили свое название, но сохранили тот же неизменный вкус и качество. Так, в меню всех городов России уже появился аналог «Биг Тейсти» — «Биг Спешиал», — рассказали изданию «Моменты» в пресс-службе «Вкусно — и точка». Стоимость «Биг Спешиала» — от 268 рублей. «Двойной Биг Спешиал» стоит 367 рублей. Сеть американских ресторанов McDonald’s 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Альтернативой McDonald’s в России стали рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка».