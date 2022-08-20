20 августа 2022

Свердловчанам вернули «Биг тейсти» в ресторанах «Вкусно — и точка!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, гамбургер, бургер, фастфуд
«Биг тейсти» пропал из меню после начала ребрендинга Фото:

В меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые стали альтернативой McDonald’s, вернули «Биг тейсти». Он пропадал на время ребрендинга. Об этом рассказали представители компании в Екатеринбурге.

«Ряд продуктов в нашем меню изменили свое название, но сохранили тот же неизменный вкус и качество. Так, в меню всех городов России уже появился аналог «Биг Тейсти» — «Биг Спешиал», — рассказали изданию «Моменты» в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Стоимость «Биг Спешиала» — от 268 рублей. «Двойной Биг Спешиал» стоит 367 рублей. Сеть американских ресторанов McDonald’s 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Альтернативой McDonald’s в России стали рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка».

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В меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которые стали альтернативой McDonald’s, вернули «Биг тейсти». Он пропадал на время ребрендинга. Об этом рассказали представители компании в Екатеринбурге. «Ряд продуктов в нашем меню изменили свое название, но сохранили тот же неизменный вкус и качество. Так, в меню всех городов России уже появился аналог «Биг Тейсти» — «Биг Спешиал», — рассказали изданию «Моменты» в пресс-службе «Вкусно — и точка». Стоимость «Биг Спешиала» — от 268 рублей. «Двойной Биг Спешиал» стоит 367 рублей. Сеть американских ресторанов McDonald’s 16 мая заявила о своем окончательном уходе из РФ из-за проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Альтернативой McDonald’s в России стали рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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