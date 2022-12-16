Художница посвятила выставку памяти героев спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Художница Елена Сухорукова, работающая под псевдонимом Елена Кырмызы Нар, написала портреты погибших во время СВО жителей Пермского края Александра Гурьева и Вячеслава Актяшева. Персональная выставка художницы, куда вошли 50 ее работ, посвященных героям спецоперации, открылась в Назрани.

«Тринадцатая персональная выставка Елены Сухоруковой „Герои спецоперации на Украине“ открылась в Назрани. Среди представленных работ — два портрета военнослужащих из Пермского края — Александра Гурьева и Вячеслава Актяшева», — рассказала URA.RU Сухорукова.

Выставка преследует цель воспитания в подрастающем поколении патриотизма и формирование в обществе «памяти о героях России, адекватной исторической правде», отмечает художница. Она будет представлена в Назрани до 22 декабря, а затем отправится в Москву, Санкт-Петербург, Ставрополь и другие российские города.

Уроженец села Култаево Вячеслав Актяшев командовал отрядом спецназначения. Военнослужащий погиб в марте. В мае стало известно о гибели на Украине уроженца села Ленск Александре Гурьеве.

Портрет Александра Гурьева представлен на выставке, посвященной героям СВО Фото представлено Еленой Сухоруковой