Мишустин выделит сотни миллионов рублей на реконструкцию тюменской трассы

18 декабря 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

На реконструкцию трассы правительство выделило 382 миллиона рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На реконструкцию трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск правительство РФ выделило около 382 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Распоряжение правительства РФ. Распределение бюджетных ассигнований, предоставляемых в 2022 году. Реконструкция участков автомобильной дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте российского правительства. В распоряжении указано, что планируется обновить участки между Тюменью и поселком Боровский, от Боровского до поселка Винзили и от Винзили до Богандинского. Всего правительство РФ направит в регионы более 5,6 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию учреждений и дорог.

На реконструкцию трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск правительство РФ выделило около 382 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Распоряжение правительства РФ. Распределение бюджетных ассигнований, предоставляемых в 2022 году. Реконструкция участков автомобильной дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте российского правительства. В распоряжении указано, что планируется обновить участки между Тюменью и поселком Боровский, от Боровского до поселка Винзили и от Винзили до Богандинского. Всего правительство РФ направит в регионы более 5,6 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию учреждений и дорог.