17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

Мишустин выделит сотни миллионов рублей на реконструкцию тюменской трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
На реконструкцию трассы правительство выделило 382 миллиона рублей Фото:

На реконструкцию трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск правительство РФ выделило около 382 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Распоряжение правительства РФ. Распределение бюджетных ассигнований, предоставляемых в 2022 году. Реконструкция участков автомобильной дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте российского правительства.

В распоряжении указано, что планируется обновить участки между Тюменью и поселком Боровский, от Боровского до поселка Винзили и от Винзили до Богандинского. Всего правительство РФ направит в регионы более 5,6 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию учреждений и дорог.

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На реконструкцию трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск правительство РФ выделило около 382 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Распоряжение правительства РФ. Распределение бюджетных ассигнований, предоставляемых в 2022 году. Реконструкция участков автомобильной дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте российского правительства. В распоряжении указано, что планируется обновить участки между Тюменью и поселком Боровский, от Боровского до поселка Винзили и от Винзили до Богандинского. Всего правительство РФ направит в регионы более 5,6 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию учреждений и дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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