17 декабря 2022
16 декабря 2022

Свердловскую область ожидают аномальные перепады погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан ожидают значительные погодные перепады Фото:

В Свердловской области с 19 декабря ожидается краткосрочная оттепель, после которой вновь ударят морозы. Об это сообщили в Уральском гидрометцентре.

«19 декабря по области ожидается мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления. Температурные колебания составят от минус 7—минус 2 и до -15 градусов. В Екатеринбурге температура поднимется до 0—2 градусов. С 20 декабря столбик термометра поползет вниз и будет достигать 14—20 градусов мороза», — рассказали в Уралгидрометцентре.

ГУ МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильных осадках в виде мокрого снега и гололедице на дорогах на 19 декабря. В ведомстве рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах пешком и на автомобилях.

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В Свердловской области с 19 декабря ожидается краткосрочная оттепель, после которой вновь ударят морозы. Об это сообщили в Уральском гидрометцентре. «19 декабря по области ожидается мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления. Температурные колебания составят от минус 7—минус 2 и до -15 градусов. В Екатеринбурге температура поднимется до 0—2 градусов. С 20 декабря столбик термометра поползет вниз и будет достигать 14—20 градусов мороза», — рассказали в Уралгидрометцентре. ГУ МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильных осадках в виде мокрого снега и гололедице на дорогах на 19 декабря. В ведомстве рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах пешком и на автомобилях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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