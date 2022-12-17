Свердловскую область ожидают аномальные перепады погоды

Свердловчан ожидают значительные погодные перепады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области с 19 декабря ожидается краткосрочная оттепель, после которой вновь ударят морозы. Об это сообщили в Уральском гидрометцентре.

«19 декабря по области ожидается мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления. Температурные колебания составят от минус 7—минус 2 и до -15 градусов. В Екатеринбурге температура поднимется до 0—2 градусов. С 20 декабря столбик термометра поползет вниз и будет достигать 14—20 градусов мороза», — рассказали в Уралгидрометцентре.

ГУ МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о сильных осадках в виде мокрого снега и гололедице на дорогах на 19 декабря. В ведомстве рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах пешком и на автомобилях.