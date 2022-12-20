Сотрудники ГИБДД региона выясняют обстоятельства ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участке трассы между Златоустом и Миассом в Челябинской области вечером 20 декабря водитель «Лады Калины» погиб в столкновении с BMW X7. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, ДТП произошло из-за выезда на встречку водителя «Лады».

«На 20 км автодороги Миасс-Златоуст водитель „Лады“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW Х7. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили, что водитель «немца» получил незначительные травмы при столкновении. Ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники инспекции просили водителей отказаться от дальних поездок из-за погодных аномалий. В области прошли ледяные дожди, снегопады, а теперь ожидаются 30-градусные морозы.

Водитель «Лады» скончался на месте Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области