Водитель «Лады» погиб на челябинской трассе после аварии с BMW. Фото

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Сотрудники ГИБДД региона выясняют обстоятельства ДТП Фото:

На участке трассы между Златоустом и Миассом в Челябинской области вечером 20 декабря водитель «Лады Калины» погиб в столкновении с BMW X7. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, ДТП произошло из-за выезда на встречку водителя «Лады».

«На 20 км автодороги Миасс-Златоуст водитель „Лады“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW Х7. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили, что водитель «немца» получил незначительные травмы при столкновении. Ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники инспекции просили водителей отказаться от дальних поездок из-за погодных аномалий. В области прошли ледяные дожди, снегопады, а теперь ожидаются 30-градусные морозы.

Водитель «Лады» скончался на месте
Фото:
Водитель «немца» получил травмы
Фото:

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На участке трассы между Златоустом и Миассом в Челябинской области вечером 20 декабря водитель «Лады Калины» погиб в столкновении с BMW X7. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, ДТП произошло из-за выезда на встречку водителя «Лады». «На 20 км автодороги Миасс-Златоуст водитель „Лады“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW Х7. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве отметили, что водитель «немца» получил незначительные травмы при столкновении. Ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее сотрудники инспекции просили водителей отказаться от дальних поездок из-за погодных аномалий. В области прошли ледяные дожди, снегопады, а теперь ожидаются 30-градусные морозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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