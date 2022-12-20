Челябинский медик рассказал о вреде антибиотиков

Заместитель главврача ГКБ №1 Челябинска о вреде антибиотиков: «волшебных таблеток не бывает»

Максим Угнивенко просит не прибегать к самолечению антибиотиками и консультироваться с врачом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель главврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко рассказал о вреде антибиотиков. О том, в каких случаях не следует принимать «волшебные» таблетки, он сообщил в социальных сетях.

«Антибиотики опять обрели статус „волшебных“, всех и от всего спасающих таблеток. Боль в горле, кашель и даже вирусный бронхит — вовсе не повод, чтобы начать принимать антибиотики. В большинстве случаев они нанесут больше вреда организму», — написал Угнивенко на своей странице «ВКонтакте».

Медик отметил, что при неинфекционных заболеваниях антибиотики чаще всего противопоказаны. Например, при бронхите или гайморите. Антибиотики можно принимать, заболев вирусной ангиной, половыми инфекциями или пневмонией. Притом лекарства и схему лечения должен назначать врач.

«Даже самые привычные медикаменты могут быть опасны для организма. А позиция „поем таблеток“ это и вовсе сродни „то ли утопиться, то ли отравиться“. Поэтому не ищите волшебных таблеток — „одну выпил и все прошло“, примите, что лечить болезнь — это время», — объяснил Угнивенко.

При частом применении антибиотики теряют эффективность и при необходимости не помогут. Организм не будет воспринимать лекарство из-за привыкания. Это одна из причин, по которой их продают по рецепту.