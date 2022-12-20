Магнитогорск перешел на малоэтажное строительство

21 декабря 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

В городе сначала будут строить дороги, и только потом новые кварталы Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорск (Челябинская область), второй по величине город в регионе, перешел на малоэтажную застройку. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бердников. «Малоэтажная застройка в Магнитогорске развивается. Лучше пусть маленький, но свой отдельный домик, мы считаем. В городе строится порядка 70% такого жилья, и это наше достижение», — сообщил Бердников. Также по словам мэра, сейчас в Магнитогорске в первую очередь строят дороги, а уже затем новые кварталы. Власти осознают необходимость транспортной доступности для новых территорий и вместе с застройщиками развивают город в этом направлении.

Магнитогорск (Челябинская область), второй по величине город в регионе, перешел на малоэтажную застройку. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бердников. «Малоэтажная застройка в Магнитогорске развивается. Лучше пусть маленький, но свой отдельный домик, мы считаем. В городе строится порядка 70% такого жилья, и это наше достижение», — сообщил Бердников. Также по словам мэра, сейчас в Магнитогорске в первую очередь строят дороги, а уже затем новые кварталы. Власти осознают необходимость транспортной доступности для новых территорий и вместе с застройщиками развивают город в этом направлении.