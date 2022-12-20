20 декабря 2022

Магнитогорск перешел на малоэтажное строительство

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Пресс-конференция Сергея Бердникова. Магнитогорск, бердников сергей
В городе сначала будут строить дороги, и только потом новые кварталы Фото:

Магнитогорск (Челябинская область), второй по величине город в регионе, перешел на малоэтажную застройку. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бердников.

«Малоэтажная застройка в Магнитогорске развивается. Лучше пусть маленький, но свой отдельный домик, мы считаем. В городе строится порядка 70% такого жилья, и это наше достижение», — сообщил Бердников.

Также по словам мэра, сейчас в Магнитогорске в первую очередь строят дороги, а уже затем новые кварталы. Власти осознают необходимость транспортной доступности для новых территорий и вместе с застройщиками развивают город в этом направлении.

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Магнитогорск (Челябинская область), второй по величине город в регионе, перешел на малоэтажную застройку. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бердников. «Малоэтажная застройка в Магнитогорске развивается. Лучше пусть маленький, но свой отдельный домик, мы считаем. В городе строится порядка 70% такого жилья, и это наше достижение», — сообщил Бердников. Также по словам мэра, сейчас в Магнитогорске в первую очередь строят дороги, а уже затем новые кварталы. Власти осознают необходимость транспортной доступности для новых территорий и вместе с застройщиками развивают город в этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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