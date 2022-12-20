Магнитогорск перешел на малоэтажное строительство

В городе сначала будут строить дороги, и только потом новые кварталы
Магнитогорск (Челябинская область), второй по величине город в регионе, перешел на малоэтажную застройку. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бердников.
«Малоэтажная застройка в Магнитогорске развивается. Лучше пусть маленький, но свой отдельный домик, мы считаем. В городе строится порядка 70% такого жилья, и это наше достижение», — сообщил Бердников.
Также по словам мэра, сейчас в Магнитогорске в первую очередь строят дороги, а уже затем новые кварталы. Власти осознают необходимость транспортной доступности для новых территорий и вместе с застройщиками развивают город в этом направлении.
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