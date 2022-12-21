В Миассе подорожает проезд в общественном транспорте

В Миассе (Челябинская область) с 1 января поднимется стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Как URA.RU сообщили в горсобрании, тарифы могут измениться для поездок, которые оплачиваются наличным способом.
«На сессии рассмотрим вопрос об изменении тарифов. Если предложение будет поддержано, автобусные поездки подорожают на 8,7%, проезд в троллейбусах станет дороже на 5,3%», — рассказали URA.RU в горсобрании.
В результате проезд в автобусе для оплачивающих наличными подорожает с 23 до 25 рублей, в троллейбусе — с 19 до 20 рублей. В горсобрании пояснили, что стоимость проезда вырастет из-за инфляции, которая за год, по данным депутатского корпуса, составила 12%. Вопрос сегодня рассмотрели четыре из пяти комиссий, рекомендовав проголосовать за него положительно.
Сессия горсобрания пройдет 23 декабря. Основной темой повестки станет принятие бюджета Миасса на 2023 год.
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