21 декабря 2022

В Миассе подорожает проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация газомоторных автобусов прибывших на тест-драйв. Челябинск, кондуктор, салон автобуса
Вопрос о повышении стоимости проезда рассмотрят 23 декабря Фото:

В Миассе (Челябинская область) с 1 января поднимется стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Как URA.RU сообщили в горсобрании, тарифы могут измениться для поездок, которые оплачиваются наличным способом.

«На сессии рассмотрим вопрос об изменении тарифов. Если предложение будет поддержано, автобусные поездки подорожают на 8,7%, проезд в троллейбусах станет дороже на 5,3%», — рассказали URA.RU в горсобрании.

В результате проезд в автобусе для оплачивающих наличными подорожает с 23 до 25 рублей, в троллейбусе — с 19 до 20 рублей. В горсобрании пояснили, что стоимость проезда вырастет из-за инфляции, которая за год, по данным депутатского корпуса, составила 12%. Вопрос сегодня рассмотрели четыре из пяти комиссий, рекомендовав проголосовать за него положительно.

Сессия горсобрания пройдет 23 декабря. Основной темой повестки станет принятие бюджета Миасса на 2023 год.

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В Миассе (Челябинская область) с 1 января поднимется стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Как URA.RU сообщили в горсобрании, тарифы могут измениться для поездок, которые оплачиваются наличным способом. «На сессии рассмотрим вопрос об изменении тарифов. Если предложение будет поддержано, автобусные поездки подорожают на 8,7%, проезд в троллейбусах станет дороже на 5,3%», — рассказали URA.RU в горсобрании. В результате проезд в автобусе для оплачивающих наличными подорожает с 23 до 25 рублей, в троллейбусе — с 19 до 20 рублей. В горсобрании пояснили, что стоимость проезда вырастет из-за инфляции, которая за год, по данным депутатского корпуса, составила 12%. Вопрос сегодня рассмотрели четыре из пяти комиссий, рекомендовав проголосовать за него положительно. Сессия горсобрания пройдет 23 декабря. Основной темой повестки станет принятие бюджета Миасса на 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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