22 декабря 2022

Пермский производитель пива, сидра и лимонада продает магазин и уходит в оптовую торговлю. Фото

Пермякам предложили купить магазин разливного пива за 1,35 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленный интерьер в ресторане
Пермяк решил продать свой бизнес Фото:

Владелец пермского пивного магазина решил уйти в оптовую торговлю и продает свой бизнес. Эта информация опубликована на сайте Avito.

«Магазин работает более пяти лет. Продажа связана с переходом на новый уровень. Я — производитель пива, сидров и лимонадов. Из-за этого ухожу от розницы и перехожу в крупный опт», — указано в объявлении.

В сообщении говорится, что все оборудование находится в собственности. Продавец предупреждает потенциальных владельцев, что магазин отнимает очень много времени. Он настроен на сотрудничество и готов оказать необходимую консультацию новичкам. Точка расположен в Дзержинском районе Перми на улице Хабаровской, 54А.

Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Бизнес оценили в 155,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что прикамской столице выставили на продажу модный бар, расположенный на улице Советской. В том же здании расположено общежитие Пермского педуниверситета. Стоимость действующего бизнеса — примерно 10 млн рублей.

В Перми выставлен на продажу пивной магазин
Фото:

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Владелец пермского пивного магазина решил уйти в оптовую торговлю и продает свой бизнес. Эта информация опубликована на сайте Avito. «Магазин работает более пяти лет. Продажа связана с переходом на новый уровень. Я — производитель пива, сидров и лимонадов. Из-за этого ухожу от розницы и перехожу в крупный опт», — указано в объявлении. В сообщении говорится, что все оборудование находится в собственности. Продавец предупреждает потенциальных владельцев, что магазин отнимает очень много времени. Он настроен на сотрудничество и готов оказать необходимую консультацию новичкам. Точка расположен в Дзержинском районе Перми на улице Хабаровской, 54А. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Бизнес оценили в 155,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что прикамской столице выставили на продажу модный бар, расположенный на улице Советской. В том же здании расположено общежитие Пермского педуниверситета. Стоимость действующего бизнеса — примерно 10 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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