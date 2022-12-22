Пермский производитель пива, сидра и лимонада продает магазин и уходит в оптовую торговлю. Фото

Пермякам предложили купить магазин разливного пива за 1,35 млн рублей

23 декабря 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Пермяк решил продать свой бизнес Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелец пермского пивного магазина решил уйти в оптовую торговлю и продает свой бизнес. Эта информация опубликована на сайте Avito. «Магазин работает более пяти лет. Продажа связана с переходом на новый уровень. Я — производитель пива, сидров и лимонадов. Из-за этого ухожу от розницы и перехожу в крупный опт», — указано в объявлении. В сообщении говорится, что все оборудование находится в собственности. Продавец предупреждает потенциальных владельцев, что магазин отнимает очень много времени. Он настроен на сотрудничество и готов оказать необходимую консультацию новичкам. Точка расположен в Дзержинском районе Перми на улице Хабаровской, 54А. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Бизнес оценили в 155,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что прикамской столице выставили на продажу модный бар, расположенный на улице Советской. В том же здании расположено общежитие Пермского педуниверситета. Стоимость действующего бизнеса — примерно 10 млн рублей. В Перми выставлен на продажу пивной магазин Фото: сайт Avito

Владелец пермского пивного магазина решил уйти в оптовую торговлю и продает свой бизнес. Эта информация опубликована на сайте Avito. «Магазин работает более пяти лет. Продажа связана с переходом на новый уровень. Я — производитель пива, сидров и лимонадов. Из-за этого ухожу от розницы и перехожу в крупный опт», — указано в объявлении. В сообщении говорится, что все оборудование находится в собственности. Продавец предупреждает потенциальных владельцев, что магазин отнимает очень много времени. Он настроен на сотрудничество и готов оказать необходимую консультацию новичкам. Точка расположен в Дзержинском районе Перми на улице Хабаровской, 54А. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Бизнес оценили в 155,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что прикамской столице выставили на продажу модный бар, расположенный на улице Советской. В том же здании расположено общежитие Пермского педуниверситета. Стоимость действующего бизнеса — примерно 10 млн рублей.