Владелец пермского пивного магазина решил уйти в оптовую торговлю и продает свой бизнес. Эта информация опубликована на сайте Avito.
«Магазин работает более пяти лет. Продажа связана с переходом на новый уровень. Я — производитель пива, сидров и лимонадов. Из-за этого ухожу от розницы и перехожу в крупный опт», — указано в объявлении.
В сообщении говорится, что все оборудование находится в собственности. Продавец предупреждает потенциальных владельцев, что магазин отнимает очень много времени. Он настроен на сотрудничество и готов оказать необходимую консультацию новичкам. Точка расположен в Дзержинском районе Перми на улице Хабаровской, 54А.
Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Бизнес оценили в 155,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что прикамской столице выставили на продажу модный бар, расположенный на улице Советской. В том же здании расположено общежитие Пермского педуниверситета. Стоимость действующего бизнеса — примерно 10 млн рублей.
В Перми выставлен на продажу пивной магазин
Фото: сайт Avito
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Владелец пермского пивного магазина решил уйти в оптовую торговлю и продает свой бизнес. Эта информация опубликована на сайте Avito. «Магазин работает более пяти лет. Продажа связана с переходом на новый уровень. Я — производитель пива, сидров и лимонадов. Из-за этого ухожу от розницы и перехожу в крупный опт», — указано в объявлении. В сообщении говорится, что все оборудование находится в собственности. Продавец предупреждает потенциальных владельцев, что магазин отнимает очень много времени. Он настроен на сотрудничество и готов оказать необходимую консультацию новичкам. Точка расположен в Дзержинском районе Перми на улице Хабаровской, 54А. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе Пермского края продается хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыбы. Бизнес оценили в 155,5 миллиона рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что прикамской столице выставили на продажу модный бар, расположенный на улице Советской. В том же здании расположено общежитие Пермского педуниверситета. Стоимость действующего бизнеса — примерно 10 млн рублей.