Челябинских горнолыжников оставят без поезда на Новый год

23 декабря 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Маршрут до горнолыжного курорта под Миассом заработает ежедневно с 3 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поезд до популярного горнолыжного курорта (ГЛК) под Миассом Челябинской области не будет курсировать с 31 декабря по 2 января. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пассажирской кампании, затем на каникулах составы будут ходить ежедневно. «Поезд до ГЛК „Солнечная долина“ 31 декабря, 1 и 2 января курсировать не будет. Работа на мультимодальном маршруте в праздники с 3 по 8 января будет вестись ежедневно», — отметили в компании-перевозчике. Отправляться поезд будет из Челябинска в 8:35 с прибытием в Миасс в 10:10 часов. Уже в 11:35 любители горнолыжных заездов смогут идти на подъемники. Обратный трансфер на вокзал Миасса запланирован на 16:20 с прибытием в Челябинск в 18:34 часа. Перевозки будут осуществляться в вагонах повышенной комфортности. Есть два тарифа: «Трансфер + ski-pass» и «Трансфер + карта гостя». Третий тариф со ski-pass и прокатом в праздничные дни работать не будет.

Поезд до популярного горнолыжного курорта (ГЛК) под Миассом Челябинской области не будет курсировать с 31 декабря по 2 января. Как сообщили в пресс-службе Свердловской пассажирской кампании, затем на каникулах составы будут ходить ежедневно. «Поезд до ГЛК „Солнечная долина“ 31 декабря, 1 и 2 января курсировать не будет. Работа на мультимодальном маршруте в праздники с 3 по 8 января будет вестись ежедневно», — отметили в компании-перевозчике. Отправляться поезд будет из Челябинска в 8:35 с прибытием в Миасс в 10:10 часов. Уже в 11:35 любители горнолыжных заездов смогут идти на подъемники. Обратный трансфер на вокзал Миасса запланирован на 16:20 с прибытием в Челябинск в 18:34 часа. Перевозки будут осуществляться в вагонах повышенной комфортности. Есть два тарифа: «Трансфер + ski-pass» и «Трансфер + карта гостя». Третий тариф со ski-pass и прокатом в праздничные дни работать не будет.