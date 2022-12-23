Массовый выпуск новых моделей запланировали на 2023 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе Челябинской области получил грант на проект создания бескапотного грузовика. Как URA.RU сообщил руководитель ключевого проекта предприятия Сергей Бузин, стоит задача удовлетворить спрос потребителей на грузовые дорожники после ухода европейских брендов.

«В декабре завод получил 18 млн рублей в качестве гранта регионального фонда развития промышленности. Средства мы используем для дальнейшего улучшения стиля новых автомобилей и отработки конструкторских решений», — уточнил URA.RU Бузин.

На заводе завершают создание линейки тяжелых автомобилей на платформах массой 26 и 33 тонны. Машины являются заднеприводными, двигатель располагается под кабиной, стоит система АБС. При разработке перед конструкторами стояли задачи добиться повышенной эргономии и качества рабочего пространства водителя. Кабина оснащена климат-контролем, подрессоренными сиденьями, регулировками для водителя, имеет возможности для установки мультимедийной системы. Дорожники заменят ушедшие с рынка РФ популярные европейские марки транспорта.

Автомобиль дорабатывается. В планах начать массовый выпуск в течение 2023 года. Первый образец был представлен в 2019 году. В настоящее время завод собрал заявки от дилеров. Их отзывы показали заинтересованность в новых моделях со стороны покупателей.

На протяжении 2022 года в России активно реализуется программа импортозамещения. После введенных экономических санкций проект позволил организовать выпуск продукции в целом ряде отраслей промышленности. Автозавод «Урал» в течение года представил несколько своих новых разработок. К ним относятся: арктический автобус, беспилотный грузовик и электромобиль, показанные в августе на форуме «Армия».

Линейка новых автомобилей создана на платформах массой в 26 и 33 тонны Фото: пресс-служба завода «Урал»