ХМАО получит крупную федеральную субсидию на строительство инфраструктуры

ХМАО получит федеральную субсидию в размере 3,7 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».
«Югра получит субсидию на реализацию инфраструктурных проектов в размере 3,7 млрд. рублей. Выделенные средства направлены на ряд объектов», — сообщает пресс-служба окружного правительства.
Большинство средств будет реализовано на строительство объектов в Сургуте: сети теплоснабжения, газоснабжения, строительство очистных сооружений, ливневой канализации с локально-очистными сооружениями, магистральную дорогу, устройство спортивных комплексов и др. Кроме Сургута планируется проект по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленной площадки в Нягани, полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов, строительство Белоярского межпоселенческого полигона и блочно-модульная котельная в поселке Солнечном.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 42 млрд рублей. Губернатор Наталья Комарова подписала документ, принятый парламентариями округа.
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