24 декабря 2022
23 декабря 2022

Челябинцев удивил необычно яркий закат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Световой столб. Челябинск, гало, закат, световой столб
Жители Челябинской области поделились фото огненного заката Фото:

Жители Челябинской области удивились яркому алому закату, который удалось запечатлеть на фото 23 декабря. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Небо в Озерске 24 декабря. Кто еще снял? Скидывайте в комменты», — указали в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». За пару часов местные жители поделились более 80 фото алого неба.

В группах Миасса и Златоуста также поделились фотографиями огненного заката. В комментариях челябинцы назвали это явление волшебным и необычно красивым. Некоторые челябинцы вспомнили приметы, согласно которым после такого заката ожидается теплая погода с сильным ветром.

Ранее синоптики пообещали на выходные снегопад и метели. Все дорожные службы будут продолжать работать в усиленном режиме.

Под этим фото в комментариях разместили более 80 фотографий огненного заката
Челябинцы делились своими лучшими снимками
Народные приметы предрекают теплый ветреный день
В Златоусте небо было столь же красивым
В Миассе удалось соединить на снимке закат и ночной город

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Жители Челябинской области удивились яркому алому закату, который удалось запечатлеть на фото 23 декабря. Об этом они рассказали в соцсетях. «Небо в Озерске 24 декабря. Кто еще снял? Скидывайте в комменты», — указали в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». За пару часов местные жители поделились более 80 фото алого неба. В группах Миасса и Златоуста также поделились фотографиями огненного заката. В комментариях челябинцы назвали это явление волшебным и необычно красивым. Некоторые челябинцы вспомнили приметы, согласно которым после такого заката ожидается теплая погода с сильным ветром. Ранее синоптики пообещали на выходные снегопад и метели. Все дорожные службы будут продолжать работать в усиленном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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