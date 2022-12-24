Жители Челябинской области поделились фото огненного заката Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области удивились яркому алому закату, который удалось запечатлеть на фото 23 декабря. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Небо в Озерске 24 декабря. Кто еще снял? Скидывайте в комменты», — указали в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». За пару часов местные жители поделились более 80 фото алого неба.

В группах Миасса и Златоуста также поделились фотографиями огненного заката. В комментариях челябинцы назвали это явление волшебным и необычно красивым. Некоторые челябинцы вспомнили приметы, согласно которым после такого заката ожидается теплая погода с сильным ветром.

Ранее синоптики пообещали на выходные снегопад и метели. Все дорожные службы будут продолжать работать в усиленном режиме.

Под этим фото в комментариях разместили более 80 фотографий огненного заката Сообщество «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Челябинцы делились своими лучшими снимками Сообщество «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Народные приметы предрекают теплый ветреный день Сообщество «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

В Златоусте небо было столь же красивым «ВКонтакте».