Жители Челябинской области удивились яркому алому закату, который удалось запечатлеть на фото 23 декабря. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Небо в Озерске 24 декабря. Кто еще снял? Скидывайте в комменты», — указали в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». За пару часов местные жители поделились более 80 фото алого неба.
В группах Миасса и Златоуста также поделились фотографиями огненного заката. В комментариях челябинцы назвали это явление волшебным и необычно красивым. Некоторые челябинцы вспомнили приметы, согласно которым после такого заката ожидается теплая погода с сильным ветром.
Ранее синоптики пообещали на выходные снегопад и метели. Все дорожные службы будут продолжать работать в усиленном режиме.
Под этим фото в комментариях разместили более 80 фотографий огненного заката
Сообщество «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
Челябинцы делились своими лучшими снимками
Сообщество «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
Народные приметы предрекают теплый ветреный день
Сообщество «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
В Златоусте небо было столь же красивым
«ВКонтакте».
В Миассе удалось соединить на снимке закат и ночной город
Жители Челябинской области удивились яркому алому закату, который удалось запечатлеть на фото 23 декабря. Об этом они рассказали в соцсетях. «Небо в Озерске 24 декабря. Кто еще снял? Скидывайте в комменты», — указали в сообществе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». За пару часов местные жители поделились более 80 фото алого неба. В группах Миасса и Златоуста также поделились фотографиями огненного заката. В комментариях челябинцы назвали это явление волшебным и необычно красивым. Некоторые челябинцы вспомнили приметы, согласно которым после такого заката ожидается теплая погода с сильным ветром. Ранее синоптики пообещали на выходные снегопад и метели. Все дорожные службы будут продолжать работать в усиленном режиме.