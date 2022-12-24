Поджигателем военкомата в Саратовской области оказался экс-депутат

25 декабря 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар в военкомате Ивантеевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военкомат в селе Ивантеевка (Саратовская область) поджег экс-депутат Знаменского муниципального образования Даниил Акимов. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Утром [23 декабря] правоохранители задержали самого поджигателя — 41-летнего Даниила Акимова», — пишет telegram-канал, уточняя, что в 2011 году Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования от партии «Единая Россия». Как отметили журналисты, задержанный не стал отрицать свою вину и признался, что устроил пожар «просто так, ради хулиганства». Пожар в здании военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области произошел в ночь на 23 декабря. В результате происшествия больше всего пострадал кабинет дежурного, который пытались поджечь — там нашли бутылку с остатками бензина. Сотрудникам экстренных служб удалось устранить возгорание до того, как оно распространилось на другие помещения.

Военкомат в селе Ивантеевка (Саратовская область) поджег экс-депутат Знаменского муниципального образования Даниил Акимов. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Утром [23 декабря] правоохранители задержали самого поджигателя — 41-летнего Даниила Акимова», — пишет telegram-канал, уточняя, что в 2011 году Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования от партии «Единая Россия». Как отметили журналисты, задержанный не стал отрицать свою вину и признался, что устроил пожар «просто так, ради хулиганства». Пожар в здании военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области произошел в ночь на 23 декабря. В результате происшествия больше всего пострадал кабинет дежурного, который пытались поджечь — там нашли бутылку с остатками бензина. Сотрудникам экстренных служб удалось устранить возгорание до того, как оно распространилось на другие помещения.