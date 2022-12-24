24 декабря 2022

Поджигателем военкомата в Саратовской области оказался экс-депутат

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, чс
Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар в военкомате Ивантеевки Фото:

Военкомат в селе Ивантеевка (Саратовская область) поджег экс-депутат Знаменского муниципального образования Даниил Акимов. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Утром [23 декабря] правоохранители задержали самого поджигателя — 41-летнего Даниила Акимова», — пишет telegram-канал, уточняя, что в 2011 году Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования от партии «Единая Россия». Как отметили журналисты, задержанный не стал отрицать свою вину и признался, что устроил пожар «просто так, ради хулиганства».

Пожар в здании военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области произошел в ночь на 23 декабря. В результате происшествия больше всего пострадал кабинет дежурного, который пытались поджечь — там нашли бутылку с остатками бензина. Сотрудникам экстренных служб удалось устранить возгорание до того, как оно распространилось на другие помещения.

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Военкомат в селе Ивантеевка (Саратовская область) поджег экс-депутат Знаменского муниципального образования Даниил Акимов. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Утром [23 декабря] правоохранители задержали самого поджигателя — 41-летнего Даниила Акимова», — пишет telegram-канал, уточняя, что в 2011 году Акимов был депутатом Знаменского муниципального образования от партии «Единая Россия». Как отметили журналисты, задержанный не стал отрицать свою вину и признался, что устроил пожар «просто так, ради хулиганства». Пожар в здании военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области произошел в ночь на 23 декабря. В результате происшествия больше всего пострадал кабинет дежурного, который пытались поджечь — там нашли бутылку с остатками бензина. Сотрудникам экстренных служб удалось устранить возгорание до того, как оно распространилось на другие помещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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