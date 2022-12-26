В Екатеринбурге в квартире, где мать убила троих детей, закончили работу силовики

Следователи будут разбираться, что стало причиной убийства детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

В Екатеринбурге в квартире в ЖК «Бажовский» закончены все следственные действия: следователи покинули жилое помещение. Оттуда уже вынесли тела детей, в убийстве которых подозревается их собственная мать. Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Из квартиры на Бажова начали выносить тела погибших детей», — сообщил источник. На месте работают сотрудники муниципальной похоронной службы. Следователи также покинули жилплощадь с вещественными доказательствами.

Днем 26 декабря в Екатеринбурге 37-летняя женщина убила трех детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет (девочку и двух мальчиков). В записке она пояснила, что в ее детей вселился бес. На месте трагедии работали прокурор Свердловской области Борис Крылов, представители Следственного комитета, криминалисты и сотрудники МВД. Прибывшие на место силовики обнаружили, что дети задушены.