В Южноуральске продается крупный супермаркет. Скрин

27 декабря 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Якорным арендатором является супермаркет SPAR Фото: Размик Закарян © URA.RU В Южноуральске Челябинской области продается крупный супермаркет за 156 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Готовый арендный бизнес. 13,7% годовых при окупаемости семь лет. Долгосрочный договор — супермаркет SPAR, остальные арендаторы работают по договорам на 11 месяцев с пролонгацией», — указано в объявлении на сайте «Авито». Площадь здания составляет почти 2,5 тысяч квадратных метров. Автор объявления уточнил, что бизнес расположен на улице Мира, 66, на первой линии. Он не оставил контактного номера, предпочтя общаться в сообщениях. Ранее в Советском районе Челябинска выставили на продажу строящийся гипермаркет. Покупателям предложили площади с предварительными договорами аренды по ставке 1250 рублей в месяц за квадратный метр. В комплексе расположены множество магазинов Сайт «Авито»

В Южноуральске Челябинской области продается крупный супермаркет за 156 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Готовый арендный бизнес. 13,7% годовых при окупаемости семь лет. Долгосрочный договор — супермаркет SPAR, остальные арендаторы работают по договорам на 11 месяцев с пролонгацией», — указано в объявлении на сайте «Авито». Площадь здания составляет почти 2,5 тысяч квадратных метров. Автор объявления уточнил, что бизнес расположен на улице Мира, 66, на первой линии. Он не оставил контактного номера, предпочтя общаться в сообщениях. Ранее в Советском районе Челябинска выставили на продажу строящийся гипермаркет. Покупателям предложили площади с предварительными договорами аренды по ставке 1250 рублей в месяц за квадратный метр.