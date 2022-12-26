В Екатеринбурге руководство ТЦ «Гринвич» объяснило демонтаж вывесок

Возле ТЦ «Гринвич» меняют металлическую стелу на новую со светодиодами

Горожане заметили, что ночью рабочие демонтировали вывеску «Гринвич» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причина, по которой со стороны улицы Вайнера возле ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге демонтируют металлическую стелу с названием торгового центра — продолжающаяся реконструкция. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела рекламы «Гринвича» Илья Клюжин.

«Стела с наименованием ТЦ простояла на Вайнера с 2010 года. Металлоконструкция изношена и не поддается ремонту, появилась коррозия. Поэтому приняли решение полностью ее заменить. Появится новая светодиодная вывеска. Работы идут в рамках реконструкции третьей очереди торгового центра, которая началась летом», — рассказал Клюжин.

В рамках реконструкции уже изменили цвет фасадов здания, отделку и внешний вид радиальных частей, добавили больше остекления, провели благоустройство — заменили тротуарную плитку на Вайнера, в том числе на участке, где стоит стела. Демонтаж вывески «Гринвич» заметили горожане и поделились видео в соцсетях. «На улице Вайнера возле „Гринвича“ срезают рекламные конструкции. Причина — неизвестна», — писал очевидец.