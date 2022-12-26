Екатеринбурженка, подозреваемая в удушении детей, перед убийством поймала сына с сигаретой

Екатеринбурженка была задержана полицией в своей квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Жительница Екатеринбурга, которая подозревается в удушении троих своих детей, перед убийством поймала сына с электронной сигаретой и наказала его. Об этом сообщили соседи погибших детей.

«Она (мать — прим. URA.RU) поймала его с одноразовой электронной сигаретой. Сказала, еще раз увидит — доложит отцу, его тогда сразу наказали», — передает слова одного из соседей портал Е1. По его словам, он не мог связаться с мальчиком с 24 декабря и решил, что мать снова наказала сына.

Силовики проверяют данные об убийстве и готовятся направить дело в суд для заключения девушки под стражу. По данным инсайдера, она призналась силовикам в убийстве.

Информация о происшествии появилась днем 26 декабря. Как рассказали соседи, мать задушила троих детей, посчитав, что в них вселились бесы. На место выезжали полицейские, следователи, криминалисты и кинологи. По данным пресс-службы СУ СК, из квартиры вывезли три детских трупа и вещественные доказательства вины. Екатеринбурженку привезли в отдел полиции, откуда направили на обследование к врачам.