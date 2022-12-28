В ХМАО сообщили о смерти бывшего депутата окружной думы

В ХМАО скончался бывший депутат окружной думы первого созыва Андрей Киприянов. Сообщение о его смерти опубликовал в официальном telegram-канале глава района Сергей Заплатин.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Кирилловича Киприянова. Коллеги знали его как доброжелательного, демократичного руководителя и надежного человека, который сделал для Октябрьского района очень много добрых дел», — написал Заплатин.
Киприянов был депутатом думы ХМАО первого созыва с 1994 по 1996 год. С 1991 по 2010 год он возглавлял администрацию Октябрьского района Югры. Ему было 66 лет.
Ранее URA.RU сообщало о смерти экс-депутата думы ХМАО Олега Зацепина, возглавлявшего дочернее предприятие «Лукойла». Об этом написала в своем telegram-канале вице-спикер думы округа Наталья Западнова.
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