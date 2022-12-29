Пермяки раскупили почти все билеты до дальних городов края

Пермяки раскупают последние билеты во многие города края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Пермского края стремительно раскупают все билеты на автобусы в другие дальние города региона на 30 и 31 декабря. Так билетов почти не осталось в Березники, Кунгур, Соликамск, Кудымкар. Из-за этого перевозчики запускают дополнительные рейсы на поздний вечер 30 и 31 декабря, билеты на которые также быстро раскупают.

По данным сайта avperm.ru на 30 декабря из Перми в Березники раскуплены билеты на все рейсы. На 31 декабря есть возможность уехать только на 20:20 и 21:15, но тогда пассажиры не успеют к празднику. Аналогичная ситуация с билетами в соседний от Березников Соликамск и северную Чердынь. Билеты остались только на последний вечерний рейс 31 декабря.

Хуже дела обстоят с Кудымкаром. На момент публикации новости оставалось только одно место в автобусе на вечерний рейс из Перми в Кудымкар 31 декабря. 30 декабря билетов уже нет. Также только в последний день уходящего года пермяки могут уехать в Кунгур — осталось еще несколько билетов на утренний и дневной рейсы. 30 и 31 декабря есть возможность уехать в Лысьву, Горнозаводск, Чернушку и Чайковский, однако билеты на эти направления тоже стремительно заканчиваются. Остаются буквального несколько билетов на оставшиеся рейсы. Больше всего повезло жителям Чусового — билетов на рейсы в город 30 и 31 декабря остается еще достаточно. Также много билетов остается на вечерние рейсы 31 декабря в Губаху.