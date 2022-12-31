JB Press: как Япония финансирует российскую спецоперацию на Украине

Япония продолжает торговые отношения с Россией и пополняет бюджет страны. Таким образом Токио обеспечивает финансирование специальной военной операции на Украине, пишет JB Press.
«В результате это ничем не отличается от поддержки России. Нельзя отрицать возможности того, что часть денежного оборота уходит на военные расходы», — передает JB Press. Уточняется, что экспорт автомобилей стоимостью менее 600 миллионов иен и импорт морских продуктов не попали под санкции, что позволяет активно вести торговлю.
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Япония продолжает торговые отношения с Россией и пополняет бюджет страны. Таким образом Токио обеспечивает финансирование специальной военной операции на Украине, пишет JB Press. «В результате это ничем не отличается от поддержки России. Нельзя отрицать возможности того, что часть денежного оборота уходит на военные расходы», — передает JB Press. Уточняется, что экспорт автомобилей стоимостью менее 600 миллионов иен и импорт морских продуктов не попали под санкции, что позволяет активно вести торговлю. Ранее страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть. Однако Япония сделала для России исключение: ограничения не будут распространяться на нефть, добытую в рамках проекта «Сахалин-2» — совместного нефтегазового проекта России и Японии.